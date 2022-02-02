Безлимитные COVID-сертификаты и новые правила въезда для туристов: в Италии ослабили карантинные запреты

Власти Италии приняли решение ослабить некоторые карантинные ограничения в стране из-за высоких темпов вакцинации против COVID-19. В частности действие сертификата вакцинации (Green Pass) сделали безлимитным для тех, кто получил бустерную прививку, а туристов будут принимать на более лояльных условиях.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 2 февраля, передает издание La Repubblica. Кроме того, чиновники решили, что ученики в школах не будут массово уходить на дистанционное обучение.

"Данные о прививках очень обнадеживают. Мы хотим, чтобы Италия была еще более открытой, особенно для наших детей", – сказал премьер-министр страны Марио Драги.

Он отметил, что правительство хочет значительно ограничить использование дистанционного обучения, чтобы позволить большему количеству детей и подростков ходить на занятия. Таким образом политики решили, что ученики, которые находились в контакте с больными коронавирусом, должны оставаться на карантине пять дней, а после этого периода сделать тест на коронавирус. А те, кто привит двумя или тремя дозами вакцины могут не делать тест.

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Действие сертификата вакцинации будет неограниченным для тех, кто сделал три прививки, а также для тех, кто переболел COVID-19 после двух доз вакцины.

Кроме того, с 1 февраля, лица, прибывающие из страны Европейского Союза, смогут въезжать в Италию по "зеленому" пропуску – документу, который подтверждает наличие как минимум двух доз вакцины или перенесенного недавно коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания стала первой страной в ЕС, где отменят внутренние COVID-ограничения. Правила начнут действовать с 1 февраля.