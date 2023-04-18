Боль в трех частях тела может быть признаком Омикрона

Люди считают, что COVID-19, в том числе и омикрон, в основном является респираторным вирусом и вызывает только инфекцию в легких. Но доктор Чару Датт Арора, эксперт по COVID-19, работающий в Азиатском институте медицинских наук назвал и другие важные симптомы.

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По его словам, боль в трех разных частях тела может быть явным признаком заражения Omicron. Об этом пишет express.co.uk.

"На Западе было проведено несколько исследований, которые показали, что 63 процента пациентов, инфицированных вариантом Delta, и 42 процента пациентов, инфицированных вариантом Omicron, сообщили о боли в спине как об одном из основных симптомов", - сообщил доктор.

Те, кто испытывает мышечную боль, обычно обнаруживают, что их симптомы сосредоточены в трех разных частях тела; голова, нижняя часть спины и мышцы.

Мышечная боль была в основном в области колена. Отмечается, что воспаление коронавирусом может раздражать мышцы и суставы, что приводит к появлению болезненных симптомов.

Врачи подозревают, что Omicron может быть чем-то уникальным в том, как он влияет на опорно-двигательную систему.

Ряд исследований подтвердил, что наиболее распространенными симптомами Омикрона являются насморк, головная боль и утомляемость. Однако они могут немного отличаться среди вакцинированных лиц.

Те, кто получил полный курс вакцин, часто отмечают кашель, насморк, утомляемость, боль в горле, головную боль, лихорадку и чихание после заражения Омикроном. Это недавно было подтверждено исследованием, проведенным в Норвегии, которое выявило, что наиболее распространенными симптомами среди вакцинированных лиц являются кашель, насморк и утомляемость.

СOVID-19 – новое и непростое заболевание, которое способно наносить удар по всему организму. Даже после нетяжелого течения неприятные симптомы могут напоминать о себе длительное время. Будьте внимательны и прислушивайтесь к сигналам организма и вместе со специалистами помогите ему как можно быстрее восстановиться и наладить правильную работу.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, что коронавирусная инфекция способна поражать разные органы и системы организма. Врачи также перечислили, на что чаще всего жалуются пациенты после перенесенного заболевания.