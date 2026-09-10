COVID-19 может "разбудить" другие вирусы: что показало новое исследование

После перенесенного COVID-19 в человеческом организме могут активизироваться "спящие" вирусы. Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что у печально известного постковида появилась очередная проблема.

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Что это означает в преддверии нового сезона респираторных инфекций?

"Пробуждение" спящих врагов

Ученые проанализировали данные более 1 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, и наблюдали за ними не только во время острой фазы заболевания, но и в период восстановления.

Оказалось, что во время заболевания у части людей активизировались вирусы, которые до этого находились в организме в латентном (спящем, неактивном) состоянии.

Известно, что некоторые вирусы после первой встречи с организмом могут сохраняться в нем годами или всю жизнь. В норме иммунная система держит их под контролем, поэтому они не вызывают активизации "спящей" инфекции.

Но этот баланс не является неизменным. Во время сильного физиологического стресса, особенно тяжелой инфекции, он может нарушаться. COVID-19, особенно при тяжелом течении, сопровождается выраженным воспалительным и иммунным ответом. И как показывает исследование, на этом фоне некоторые латентные вирусы могут активизироваться.

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Причем разные вирусы делали это в разное время. Например, признаки активности вируса Эпштейна-Барр могли появляться уже на ранних этапах COVID-19. Другие патогены, в частности, цитомегаловирус и вирус простого герпеса 1-го типа, чаще проявляли активность позже.

В общем, признаки реактивации одного или нескольких хронических вирусов выявили почти у половины пациентов. И чем тяжелее было течение болезни, тем чаще наблюдалось пробуждение "спящих" вирусов.

COVID-19 может изменять взаимодействие организма с другими вирусами

Изменения, наблюдаемые исследователями, могли быть связаны не только с острой фазой COVID-19, но и с длительными симптомами после него – так называемым long COVID.

Здесь ученые обнаружили не просто реактивацию вирусов. Она сопровождалась изменениями в иммунном ответе, воспалительных процессах и метаболизме. То есть после тяжелого COVID-19 организм может определенное время находиться в измененном физиологическом состоянии, в котором взаимодействие между иммунной системой и уже присутствующими в организме вирусами также нарушается.

Многие знают по собственному опыту: после гриппа или другой острой респираторной инфекции очень часто активируется, скажем, герпес-вирус (исследование также подтверждает его способность "пробуждаться"). В отличие от других вирусов, его проявления заметны сразу – это характерные высыпания и язвы, в частности на губах.

Новый эпидсезон: стоит готовиться заранее

Итак, новое исследование показывает, насколько сложной может оказаться реакция организма на обычную острую респираторную вирусную инфекцию. Как и то, что последствия этих заболеваний – как мгновенные, так и отдаленные – могут быть глубже и опаснее, чем это считалось ранее. И это лишний раз доказывает необходимость тщательной подготовки каждой семьи к эпидемическому сезону.

Причем речь идет не только о гриппе и COVID-19. Похожие симптомы могут быть вызваны разными вирусами, а в течение холодного сезона человек рискует столкнуться не с одним, а сразу с несколькими инфекционными агентами.

Поэтому подготовка к эпидсезону – это фактически акцент на наличии дома универсального противовирусного средства, а также вспомогательных лекарств, облегчающих симптомы.

Почему важно позаботиться об этом заранее, а не искать необходимое лекарство уже после того, как вирус "постучал" в дверь? Для этого есть две главные причины.

Первая – научно-практическая: любые противовирусные средства должны применяться сразу же после появления первых симптомов болезни, чтобы сдержать стремительный рост вирусной нагрузки.

Вторая причина продиктована печальными реалиями. Враг стремится уничтожить логистику и складскую инфраструктуру, и фармация также является приоритетной целью. Поэтому в критический момент нужного лекарства в аптеках может просто не быть.

Что стоит иметь в домашней аптечке

По рекомендации врача можно рассматривать лекарственные препараты и вспомогательные средства линейки Флавовир. Они обеспечивают комплексный подход к лечению гриппа и других ОРВИ и решают большинство проблем, которые возникают в семье во время эпидемического сезона.

Лекарственные средства Флавовир сироп для детей и Флавовир капли для всех членов семьи – имеют прямое противовирусное действие. Эти препараты содержат действующее вещество протефлазид, которое согласно инструкции для медицинского применения, проявляет противовирусную активность в отношении широкого спектра ДНК- и РНК-содержащих вирусов, в частности гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, путем угнетения вирусоспецифических ферментов, необходимых для их репликации (размножения).

Важной особенностью противовирусных средств этой линейки является доказанное отсутствие риска развития рефрактерности иммунной системы при длительном применении (это явление, когда иммунная система из-за чрезмерного перенапряжения "выгорает" и временно перестает реагировать на внешние угрозы. Фактически речь идет об иммунном параличе). Это свойство является одним из отличий Флавовира от подходов, базирующихся на стимуляции иммунного ответа, что при ОРВИ считается опасным процессом.

Отдельное направление – средства для местного применения линейки Флавовир, которые семья может использовать для профилактики и облегчения симптомов заболевания.

Флавовир Назальный спрей предназначен для профилактики и дополнения к основной терапии вирусных и бактериальных респираторных инфекций верхних дыхательных путей. Применять местно путем впрыскивания в полость носа. Флавовир Назальный спрей помогает уменьшить сухость слизистой, увлажняет, способствует восстановлению свободного дыхания, очищает полость носа от пыли, аллергенов и раздражающих веществ. Создает защитную пленку от проникновения вирусов в организм человека.

Флавовир Спрей для горла рекомендуется применять в качестве поддержки защиты слизистой горла во время сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ, при воспалении слизистой горла различного происхождения (фарингите и тонзиллите), для уменьшения неприятных ощущений в горле при сухом кашле.

Основной составляющей спреев являются флавоноиды, которые обладают широким спектром свойств, в частности оказывают защитное и противовирусное действие.

Готовность – это тоже профилактика

Новый эпидсезон неизбежно принесет встречи с вирусами. Полностью избежать контакта с ними невозможно, но мы можем подготовиться. Следовательно, предварительно продуманная и сформированная (и вовремя примененная) домашняя аптечка помогает снизить риски тяжелых форм протекания вирусной инфекции и возникновения опасных осложнений.

Ведь новые исследования, в том числе опубликованное в Nature, напоминают именно о таких рисках: вирусная инфекция – это сложный процесс, который может влиять на организм гораздо шире и отрицательнее, чем просто вызывать набор острых симптомов.