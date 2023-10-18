COVID-19 возвращается? В Украине зафиксировали первые 10 случаев штамма 'Эрис': чем он опасен

По Украине ширится новый штамм коронавируса – "Эрис", который является подвидом уже хорошо известного украинцам "Омикрона". Больных с новым штаммом зафиксировали в шести областях страны: Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что уже выявили 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Эрис".

"Эрис" – это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающий заболевание COVID-19. В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса вокруг "Омикрона". В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации", – говорится в сообщении.

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По информации Минздрава, симптомы "Эриса" такие же, как и при заболевании другими известными штаммами COVID-19. Это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Специфическим отличием "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, глобальный риск общественного здоровья от этого штамма оценивается как низкий.

В Минздраве отметили, что основой защиты от тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок: две дозы первичной вакцинации, и через пять месяцев после второй – бустерная прививка.

Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки.

В министерстве подчеркнули, что вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине началось постепенное повышение уровня заболеваемости COVID-19. Прогнозируется, что в конце этого эпидемиологического сезона в нашей стране будет преобладать штамм "Пирола", который сейчас активно замещает "Омикрон" в Европе и США.

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