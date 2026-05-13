Когда-то нам продавали идею коллективного иммунитета как новую религию XXI века. Укололся, получил QR-код, стал "безопасным" и почти святым. Фарма получила триллионы. Политики получили контроль. Люди получили надежду. А потом реальность, как всегда, без анестезии зашла в палату.

И вдруг оказалось, что вакцина не создает тот самый "железобетонный" иммунитет, о котором кричали из каждого телевизора. Потом началась новая риторика: "ну, главное не заболеть тяжело", "главное меньше осложнений". А потом статистика тех самых осложнений начала вести себя очень неудобно для красивых презентаций Big Pharma.

И тут самое интересное.

COVID как бы не исчез. Он просто перестал быть главным сериалом планеты в тот момент, когда в Украину прилетели ракеты. Информационная повестка дня резко изменилась. То, что еще вчера было "угрозой цивилизации", сегодня стало фоновым шумом. Маски сняли. Локдауны испарились. Оказалось, что экономика бесконечных ограничений немного напоминает пациента на ИВЛ: дорого, шумно и долго так не протянешь.

Теперь на горизонте хантавирус. Новый страх. Новые заголовки. Новые эксперты с глазами "мы вас предупреждали". И где-то в кабинетах транснациональных корпораций уже, видимо, греются PowerPoint-презентации со словами "global response", "urgent vaccination strategy" и "public safety initiative". Переводится это просто: рынок снова хочет больших денег.

Фармацевтический бизнес не благотворительный фонд. Это одна из самых жестких индустрий мира. Там не выживают романтики. Там выживают те, кто превращает тревогу человечества в капитализацию. И когда речь идет о тотальной вакцинации миллиардов людей, это уже не просто медицина. Это геополитика, биржа и маркетинг с ароматом антисептика.

Ирония в том, что люди ждали после пандемии честного разговора. Без истерик. Без культа "правильных" и "неправильных". Без медийного буллинга любого скепсиса. Но мир не любит признавать ошибки, когда на кону стоят триллионы долларов и репутации корпораций.

Поэтому теперь нас могут ждать новые серии этого глобального сериала. Новые вирусы. Новые ограничения. Новые "временные" правила. И новые сверхприбыли для тех, кто очень хорошо научился монетизировать человеческий страх.

Современная медицина спасла миллионы жизней. Это факт. Но современный фармрынок давно научился спасать еще и квартальные отчеты акционеров. И вот это уже совсем другая история.