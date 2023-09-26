Covid возвращается? На Западе фиксируют рост госпитализации на фоне сезонного похолодания

Во многих странах Запада зафиксирован рост заболеваемости Covid-19. Эксперты объясняют эту тенденцию сезонностью и похолоданием.

Об этом сообщает издание Вloomberg. Количество госпитализаций из-за коронавируса снова возросло, и эксперты прогнозируют, что число случаев Covid будет расти и дальше.

В источнике говорится, что в настоящее время вирус не так смертелен, как три года назад.

"Мы больше не сталкиваемся с той острой нехваткой оборудования, которая была раньше", — сказал Дэвид Воль, профессор кафедры инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Северной Каролины.

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По его словам, существует некоторый уровень общественного иммунитета.

"Но это не повод успокаиваться. Covid все еще может вызвать серьезные заболевания, поэтому вот что эксперты в области здравоохранения говорят, что вам следует делать, чтобы защитить себя и окружающих", – добавил медик.

В источнике сообщают, что число госпитализаций из-за Covid является самым высоким с марта. Самые последние доступные данные показывают, что за неделю со 2 по 9 сентября количество госпитализаций Covid-19 в США выросло на 7,7% по сравнению с предыдущими семи днями.

Эксперты посоветовали людям принимать меры предосторожности, например носить маски и избегать людных мест.

Симптомами заболевания являются жар, кашель, усталость, потеря вкуса или обоняния и многое другое. Если у вас есть симптомы, рекомендуется пройти тестирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители европейских органов здравоохранения предупреждают, что на континенте циркулирует новый, мутированный вариант коронавируса "Пирола", который может вызвать всплеск случаев Covid-19. Новый штамм был обнаружен в августе, он получил официальное название BA.2.86.

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