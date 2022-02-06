Два вида сыпи назвали возможным симптомом Омикрона: подробности

Потница и крапивница – распространенные виды сыпи – могут быть симптомом Омикрона. Из-за мутации последнего его признаки зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния.

Об этом свидетельствуют последние данные приложения для британцев Zoe Covid Study, отслеживающего симптомы, вакцинацию и тестирование, о которых сообщают люди. Информацию из отчета исследователей опубликовало издание Mirror. Так, многие пациенты с положительным тестом на Омикрон рассказали о непонятной сыпи на коже.

Эти кожные симптомы можно разделить на два типа.

Один из них похож на потницу — появляется на небольших участках в виде раздражения и чешется. Такая сыпь может проявиться на любом участке тела, но чаще всего – на ногах и на руках, в том числе на локтях.

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Второй тип больше похож на крапивницу. Он проявляется в виде приподнятых бугорков на коже.

Из этих двух сыпей потница более устойчива и может длиться несколько дней или даже недель. Между тем крапивница, как правило, проходит гораздо быстрее.

Еще один тип кожных симптомов был описан как похожий на обморожение. У больных Омикроном могут появиться болезненные пятна, имеющие фиолетовую или красную окраску и часто выступающие над кожей в виде маленьких шишек. Они могут зудеть и чаще встречаются у молодых людей, заразившихся новым штаммом коронавируса.

Наличие таких типов сыпи не означает, что у человека COVID -19, однако это может быть индикатором, и поэтому лучше пройти тест.

Медики также отметили, что эти кожные симптомы проявляются у некоторых инфицированных людей, у которых нет других признаков коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор перечислил симптомы Омикрона у вакцинированных.