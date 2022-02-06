Два вида сыпи назвали возможным симптомом Омикрона: подробности

Надежда Данищук
Коронавирус
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Два вида сыпи назвали возможным симптомом Омикрона: подробности

Потница и крапивница – распространенные виды сыпи – могут быть симптомом Омикрона. Из-за мутации последнего его признаки зачастую отличаются от уже привычных проявлений коронавируса, среди которых кашель, высокая температура и потеря обоняния.

Об этом свидетельствуют последние данные приложения для британцев Zoe Covid Study, отслеживающего симптомы, вакцинацию и тестирование, о которых сообщают люди. Информацию из отчета исследователей опубликовало издание Mirror. Так, многие пациенты с положительным тестом на Омикрон рассказали о непонятной сыпи на коже.

Эти кожные симптомы можно разделить на два типа.

Один из них похож на потницу — появляется на небольших участках в виде раздражения и чешется. Такая сыпь может проявиться на любом участке тела, но чаще всего – на ногах и на руках, в том числе на локтях.

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Сыпь, похожая на потницу, может быть проявлением Омикрона

Второй тип больше похож на крапивницу. Он проявляется в виде приподнятых бугорков на коже.

Из этих двух сыпей потница более устойчива и может длиться несколько дней или даже недель. Между тем крапивница, как правило, проходит гораздо быстрее.

Кожный симптом, похожий на крапивницу, также может указывать на Омикрон.

Еще один тип кожных симптомов был описан как похожий на обморожение. У больных Омикроном могут появиться болезненные пятна, имеющие фиолетовую или красную окраску и часто выступающие над кожей в виде маленьких шишек. Они могут зудеть и чаще встречаются у молодых людей, заразившихся новым штаммом коронавируса.

Наличие таких типов сыпи не означает, что у человека COVID -19, однако это может быть индикатором, и поэтому лучше пройти тест.

Медики также отметили, что эти кожные симптомы проявляются у некоторых инфицированных людей, у которых нет других признаков коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор перечислил симптомы Омикрона у вакцинированных.

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