Елизавета II заболела коронавирусом: появились данные о состоянии королевы Великобритании

95-летняя королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 она получила в воскресенье, 20 февраля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Букингемский дворец. Известно, что у королевы легкие симптомы болезни, похожие на обычную простуду.

В связи с этим на следующей неделе монарх продолжит выполнять свои обязанности.

"Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям", – сказано в сообщении.

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Известно, что Елизавета II получила три дозы вакцины от коронавируса.

Отметим, что ранее старший сын королевы принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, тоже заразились COVID-19. На данный момент Чарльз уже поправился и вернулся к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке.

Напомним, что 70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.