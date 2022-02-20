Елизавета II заболела коронавирусом: появились данные о состоянии королевы Великобритании

София Закревская
Коронавирус
1 минута
4,8 т.
Елизавета II заболела коронавирусом: появились данные о состоянии королевы Великобритании
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

95-летняя королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 она получила в воскресенье, 20 февраля.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Букингемский дворец. Известно, что у королевы легкие симптомы болезни, похожие на обычную простуду.

В связи с этим на следующей неделе монарх продолжит выполнять свои обязанности.

"Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям", – сказано в сообщении.

Королева Елизавета II.
Видео дня

Известно, что Елизавета II получила три дозы вакцины от коронавируса.

Отметим, что ранее старший сын королевы принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, тоже заразились COVID-19. На данный момент Чарльз уже поправился и вернулся к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке.

Напомним, что 70 лет со дня начала правления Елизаветы II отмечали в Соединенном Королевстве 6 февраля 2022-го. Монарх находится на троне дольше всех современных правителей.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ВеликобританияКоронавирусЕлизавета II