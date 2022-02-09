Физические нагрузки могут уменьшить риск заражения COVID-19: результаты исследования

Гормоны, вырабатываемые мышцами во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19. Также выяснилось, что физические нагрузки уменьшают воспаление и гибель клеток в случае инфицирования.

Таков вывод клинического исследования, проведенного исследователем лаборатории метаболических исследований Университетской клиники Наварры доктором Амайей Родригес Муруэта-Гойеной. Об этом сообщается на сайте клиники.

Во время исследования выяснилось, что пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов к коронавирусу SARS-CoV-2 в жировых отложениях и, кроме того, жировые клетки этих пациентов способны продуцировать больше воспалительных молекул.

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Доктор Родригес объясняет, что по мере увеличения степени ожирения воспаление будет усиливаться, и более вероятно, что будет запущен шторм цитокинов, представляющих собой белки, контролирующие активность клеток иммунной системы. Это представляет один из самых больших рисков для человека с диагнозом COVID-19 в тяжелой форме.

Также доктор отмечает, что одним из многочисленных эндокринных изменений, от которых страдают люди с ожирением, является изменение миокинов. Уровень этих гормонов увеличивается во время физических упражнений и, помимо опосредованного их благотворного влияния на многие органы и патологии, снижает возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений COVID-19.

При этом у пациентов с ожирением концентрация этих молекул в крови ниже, следовательно, если у них разовьется COVID-19, они будут в большей степени подвержены тяжелому воспалению.

"В исследованиях мы подтвердили, что эти миокины способны уменьшать количество рецепторов SARS-CoV-2 в адипоцитах. Следовательно, если здоровый человек будет заниматься физическими упражнениями, у него будет больше миокинов и, следовательно, количество рецепторов коронавируса уменьшится", – объясняет доктор Родригес Муруэта-Гойена.

Напомним, Минздрав в Украине сократил срок самоизоляции после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения положительного теста. Главным условием этого является отсутствие симптомов. Также была сокращена продолжительность и амбулаторно-поликлинического, и стационарного лечения.