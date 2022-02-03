Франция первой в ЕС начнет использовать таблетки от Pfizer для лечения COVID-19: что известно о препарате

Франция получила первые 10 тысяч доз препарата Pfizer Paxlovid для лечения COVID-19. Лекарство будет доступно в свободной продаже в аптеках страны уже с 4 февраля.

Примечательно, что Франция стала первой страной Европейского Союза, которая начала предоставлять лечение коронавируса таблетками Paxlovid. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно рекомендациям экспертов, таблетки Paxlovid производства фармацевтической компании Pfizer будут давать взрослым с симптомами, которым не требуется кислородная поддержка, и которые подвержены более высокому риску тяжелого заболевания.

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На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить использование Paxlovid, заявив, что препарат может помочь людям, инфицированным COVID-19, избежать более серьезного заболевания и госпитализации. Также препарат был одобрен регулирующими органами США и Великобритании в декабре.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии COVID-19 во Франции выявили 19,8 миллионов случаев инфицирования. Побороли недуг 5,1 миллиона человек. При этом более 131 тысячи человек умерли во Франции от коронавируса.

Напомним, в Украине для экстренного применения зарегистрировали препарат против COVID-19 "Молнупиравир". В первую очередь его используют для лечения пациентов, входящих в группы риска.