Кабмин принял план вакцинации против COVID-19 на 2022 год: в планах – привить 70% населения

В течение 2022 года в Украине планируется вакцинировать как минимум 70% взрослого населения. Кроме того, в планах правительства ревакцинировать бустерной дозой тех, кто получил две прививки в 2021 году.

Об этом говорится в плане вакцинопрофилактики COVID-19 на текущий год. Проект Кабинет министров Украины принял на заседании в среду, 2 февраля. Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко для того, чтобы выполнить план у государства достаточно доз вакцины, передает пресс-служба ведомства.

Он заверил, что перебоев в поставке препаратов для иммунизации не будет – Украина, по словам Ляшко, на 100% снабжена вакцинами.

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"Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем сотрудничество с инициативой COVAX", – отметил министр.

Как говорится в документе, прививками против COVID-19 в течение года планируют охватить детей и подростков от 12 до 18 лет. Кроме того, в нацплане есть норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации.

В частности, сказано, что областные государственные администрации должны обеспечить:

охват вакцинацией несовершеннолетних, 70% взрослого населения и 80% лиц в возрасте 60+;

надлежащее функционирование временных и постоянных пунктов прививок и центров вакцинации;

организацию выездных вакцинальных сессий в коллективах и по месту жительства.

Отметим, в Украине сделали уже более 30,4 миллионов прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 373 128 человек, а две – 14 672 260. В то же время бустерную дозу препарата получили уже 377 548 человек, а дополнительную – 17 892.

В чем разница между бустерной и дополнительной дозами?

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.