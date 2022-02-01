Как отличить COVID-19 от ОРВИ: в Минздраве заявили, что есть единственный способ
Поскольку симптоматика коронавируса в штамме Омикрон и острых респираторных заболеваний практически не отличается, вовремя распознать недуг можно только с помощью ПЦР-теста. К ним же относятся и экспресс-тесты для выявления инфекции или вируса.
Об этом рассказал министр здравоохранения Игорь Кузин, передает пресс-служба ведомства. Он указал, что сейчас активизировалось заболеванием COVID-19 среди детей и нередко родители думают, что это простой грипп или простуда.
"Дети, как и прежде, переносят коронавирус легче, чем взрослые, это правда. Но при этом именно у них гораздо чаще вирус проявляется в высокой температуре тела. Никаких альтернативных путей, как отличить – это Омикрон или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует", – предупредил родителей Кузин.
Глава Минздрава также подчеркнул, что значительное влияние на то, как пациент переносит заболевание COVID-19 имеют сопутствующие заболевания и наличие прививок. В очередной раз Кузин сделал акцент на необходимости вакцинации, в том числе и бустерной прививки, которая предотвращает тяжелый исход от Омикрона.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Минцифрах объявили о доступности сертификата о получении третьей дозы прививки через приложение Дія и сказали, как его сгенерировать;
украинский гарант Владимир Зеленский пообещал выплату в размере 500 гривень для тех, кто решится получить третью дозу препарата от COVID-19.
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