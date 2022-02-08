Как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19: в Минздраве дали ответ

Марина Лисничук
Коронавирус
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Как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19: в Минздраве дали ответ

Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры.

Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней. Как отличить их, объяснили на Facebook-странице Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Специалисты подчеркнули, что реакция на вакцину – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм человека формирует иммунную защиту к вирусу.

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Так, общими симптомами COVID-19 и после прививки являются:

  • усталость;

  • повышенная температура;

  • головная боль;

  • боль в горле;

  • продолжительность в несколько дней.

Отметим, что данные об этом основаны на наблюдениях не только украинских специалистов, но и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC ).

Обычно реакция на вакцину исчезает спустя несколько дней. А вот симптомы коронавируса могут длиться гораздо дольше – несколько недель или месяцев. К вышеописанным нередко добавляются:

  • кашель;

  • одышка;

  • потеря/искажение обоняния;

  • трудности с концентрацией внимания;

  • усиление симптомов после физической или ментальной активности.

Сравнение симптомов COVID-19 и реакции на вакцину

Также COVID-19 могут сопровождать осложнения. Речь идет о пневмонии, проблемах с почками и/или сердцем, воспалении нервной системы и обострении хронических заболеваний.

"Наилучшим путем определить, действительно ли у вас коронавирус, является тестирование", – отметили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, для лечения пациентов с COVID-19 в Украине будут использовать "Молнупиравир". В страну поставили партию этого препарата от Merck Sharp&Dohme (США) в 60 тыс. курсов.

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