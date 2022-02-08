Как отличить реакцию на вакцину от симптомов COVID-19: в Минздраве дали ответ
Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры.
Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней. Как отличить их, объяснили на Facebook-странице Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Специалисты подчеркнули, что реакция на вакцину – это нормальное явление, свидетельствующее о том, что организм человека формирует иммунную защиту к вирусу.
Так, общими симптомами COVID-19 и после прививки являются:
усталость;
повышенная температура;
головная боль;
боль в горле;
продолжительность в несколько дней.
Отметим, что данные об этом основаны на наблюдениях не только украинских специалистов, но и Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC ).
Обычно реакция на вакцину исчезает спустя несколько дней. А вот симптомы коронавируса могут длиться гораздо дольше – несколько недель или месяцев. К вышеописанным нередко добавляются:
кашель;
одышка;
потеря/искажение обоняния;
трудности с концентрацией внимания;
усиление симптомов после физической или ментальной активности.
Также COVID-19 могут сопровождать осложнения. Речь идет о пневмонии, проблемах с почками и/или сердцем, воспалении нервной системы и обострении хронических заболеваний.
"Наилучшим путем определить, действительно ли у вас коронавирус, является тестирование", – отметили в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL, для лечения пациентов с COVID-19 в Украине будут использовать "Молнупиравир". В страну поставили партию этого препарата от Merck Sharp&Dohme (США) в 60 тыс. курсов.
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