Количество случаев COVID-19 в мире превысило 375 млн, Италия продлила запрет въезда украинцам. Хроника на 31 января
За прошедшие сутки еще 2,1 млн жителей планеты узнали о заражении коронавирусом, а более 5,7 тыс. человек от него умерли. На 31 января в мире подтверждено уже 375 млн случаев инфицирования, в 296,3 млн из которых люди вылечились.
Самый высокий прирост больных накануне зафиксировали во Франции – 249,4 тыс. В лидерах по этому показателю оказались также Индия (+173,2 тыс.), Россия (121,2 тыс.), Германия (109 тыс.), Италия и Бразилия (по 104 тыс.). Причиной таких вспышек COVID-19 во многих странах, в том числе и в Украине, до сих пор называют штамм Омикрон.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине за время пандемии зафиксировали 4 042 469 случаев заражения, из которых 100 125 обернулись смертью инфицированных, а в 3 618 402 люди выздоровели. В настоящее время еще не менее 323,9 тыс. граждан борются с недугом.
Врач из Британии описали нетипичные признаки инфицирования штаммом Омикрон, которые могут появляться и исчезать в течение дня. Среди них звон в ушах, снижение слуха, головокружение и напряжение в глазах.
Германия отнесла Украину к государствам с высоким риском инфицирования COVID-19. Так, после пересечения границы этой страны украинцы должны отбыть 10-дневный карантин.
В Алжире заявили о первом случае быстро распространяемого субварианта штамма Омикрон – BA.2. Об этом со ссылкой на генерального директора Института Пастера Фаузи Деррара и местные СМИ сообщает издание National Post.
Власти Пекина опечатали несколько жилых кварталов к северу от центра города после обнаружения там двух случаев COVID-19. Еще 34 новых инфицирования подтверждены среди спортсменов и других лиц, приехавших на церемонию открытия зимних Олимпийских игр. В целом среди них 211 человек дали положительный результат из более чем 8000, сообщает The Guardian.
В Британии начали вакцинировать против коронавируса детей от 5 до 11 лет, информирует Sky News. Прививки получат дети, которые склонны к заражению или живут с уязвимыми к COVID-19 взрослыми.
Италия до 15 марта продлила запрет на въезд для граждан Украины, которые едут в страну с "необязательной" целью. Правило касается даже полностью вакцинированных путешественников.
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