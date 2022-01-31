Количество случаев COVID-19 в мире превысило 375 млн, Италия продлила запрет въезда украинцам. Хроника на 31 января

За прошедшие сутки еще 2,1 млн жителей планеты узнали о заражении коронавирусом, а более 5,7 тыс. человек от него умерли. На 31 января в мире подтверждено уже 375 млн случаев инфицирования, в 296,3 млн из которых люди вылечились.

Самый высокий прирост больных накануне зафиксировали во Франции – 249,4 тыс. В лидерах по этому показателю оказались также Индия (+173,2 тыс.), Россия (121,2 тыс.), Германия (109 тыс.), Италия и Бразилия (по 104 тыс.). Причиной таких вспышек COVID-19 во многих странах, в том числе и в Украине, до сих пор называют штамм Омикрон.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Видео дня

в Украине за время пандемии зафиксировали 4 042 469 случаев заражения , из которых 100 125 обернулись смертью инфицированных, а в 3 618 402 люди выздоровели . В настоящее время еще не менее 323,9 тыс. граждан борются с недугом .

Врач из Британии описали нетипичные признаки инфицирования штаммом Омикрон, которые могут появляться и исчезать в течение дня . Среди них звон в ушах, снижение слуха, головокружение и напряжение в глазах .

Германия отнесла Украину к государствам с высоким риском инфицирования COVID-19. Так, после пересечения границы этой страны украинцы должны отбыть 10-дневный карантин.

В Алжире заявили о первом случае быстро распространяемого субварианта штамма Омикрон – BA.2. Об этом со ссылкой на генерального директора Института Пастера Фаузи Деррара и местные СМИ сообщает издание National Post.

Власти Пекина опечатали несколько жилых кварталов к северу от центра города после обнаружения там двух случаев COVID-19. Еще 34 новых инфицирования подтверждены среди спортсменов и других лиц , приехавших на церемонию открытия зимних Олимпийских игр . В целом среди них 211 человек дали положительный результат из более чем 8000, сообщает The Guardian. В Британии начали вакцинировать против коронавируса детей от 5 до 11 лет , информирует Sky News. Прививки получат дети, которые склонны к заражению или живут с уязвимыми к COVID-19 взрослыми.

Италия до 15 марта продлила запрет на въезд для граждан Украины, которые едут в страну с "необязательной" целью. Правило касается даже полностью вакцинированных путешественников.