Коронавирус поразил еще 1,6 млн человек: что происходит с заболеваемостью в мире. Хроника на 23 февраля

За сутки 22 февраля заражение коронавирусом выявили у 1 623 824 жителей разных стран мира, в лидерах среди которых оказалась Германия. Также было подтверждено 8658 случаев смерти и свыше 2,6 млн выздоровлений.

Всего на планете зарегистрировано уже 428 млн инфицирований COVID-19. В последнее время специалисты фиксируют уменьшение вспышек штамма Омикрон, а некоторые страны ослабляют или совсем отменяют карантинные ограничения.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 758 773 заражения было подтверждено в Украине. Речь идет о 104 932 смертельных случаях, 3 985 601 выздоровлении и около 668 тыс. людях, которые до сих пор болеют.

В Минздраве заверили : если весной страна достигнет уровня вакцинации более чем в 70% взрослого населения, карантинные ограничения можно будет отменить.

Исследование в Британии показало очень низкий риск образования тромбов после первой прививки вакциной AstraZeneca против COVID-19. Как пишет Reuters, речь идет об от одного до трех случаев на миллион.

В Южной Корее количество новых ежедневных случаев коронавируса ранее впервые превысило 170 000 (за сутки 21 февраля). Однако власти призвали людей не паниковать по поводу значительного роста заболеваемости.

Верховный суд США отклонил иск против мандата штата Мэн по поводу вакцинации от COVID-19 для работников здравоохранения , передает Reuters. Инстанция вторично отказала группе истцов, требовавших для себя исключения по религиозным убеждениям .

В пятерку стран-лидеров по приросту случаев заражения за последние сутки вошли Германия – 158,5 тыс. , РФ – 135,2 тыс., Бразилия – 101,3 тыс., Южная Корея – 99,5 тыс. и Франция – 97,4 тыс. Больше всего смертей подтвердили в США – 1558 .

Полный курс вакцинации против коронавируса прошло 55,19% населения мира. Это означает, что более 4,346 млрд человек получили по две прививки.