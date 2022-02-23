Коронавирус поразил еще 1,6 млн человек: что происходит с заболеваемостью в мире. Хроника на 23 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус поразил еще 1,6 млн человек: что происходит с заболеваемостью в мире. Хроника на 23 февраля
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За сутки 22 февраля заражение коронавирусом выявили у 1 623 824 жителей разных стран мира, в лидерах среди которых оказалась Германия. Также было подтверждено 8658 случаев смерти и свыше 2,6 млн выздоровлений.

Всего на планете зарегистрировано уже 428 млн инфицирований COVID-19. В последнее время специалисты фиксируют уменьшение вспышек штамма Омикрон, а некоторые страны ослабляют или совсем отменяют карантинные ограничения.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Общие данные о COVID-19 и график прироста новых заражений им в мире
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 4 758 773 заражения было подтверждено в Украине. Речь идет о 104 932 смертельных случаях, 3 985 601 выздоровлении и около 668 тыс. людях, которые до сих пор болеют.

  • В Минздраве заверили : если весной страна достигнет уровня вакцинации более чем в 70% взрослого населения, карантинные ограничения можно будет отменить.

Данные о COVID-19 в Украине на 23 февраля
Главное на 23 февраля:

  • Исследование в Британии показало очень низкий риск образования тромбов после первой прививки вакциной AstraZeneca против COVID-19. Как пишет Reuters, речь идет об от одного до трех случаев на миллион.

  • В Южной Корее количество новых ежедневных случаев коронавируса ранее впервые превысило 170 000 (за сутки 21 февраля). Однако власти призвали людей не паниковать по поводу значительного роста заболеваемости.

  • Верховный суд США отклонил иск против мандата штата Мэн по поводу вакцинации от COVID-19 для работников здравоохранения, передает Reuters. Инстанция вторично отказала группе истцов, требовавших для себя исключения по религиозным убеждениям.

  • В пятерку стран-лидеров по приросту случаев заражения за последние сутки вошли Германия – 158,5 тыс., РФ – 135,2 тыс., Бразилия – 101,3 тыс., Южная Корея – 99,5 тыс. и Франция – 97,4 тыс. Больше всего смертей подтвердили в США – 1558.

  • Полный курс вакцинации против коронавируса прошло 55,19% населения мира. Это означает, что более 4,346 млрд человек получили по две прививки.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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