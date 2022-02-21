Коронавирус поразил еще 1,2 млн человек: что происходит в Украине и мире. Хроника на 21 февраля

Накануне в мире зафиксировали 1 279 979 заражений коронавирусом и 5278 смертей от него. На утро 21 февраля количество всех случаев достигло почти 425 млн, из которых 5,9 млн смертей и 350,5 млн выздоровлений (+1,8 млн за сутки).

В лидеры по приросту больных вышли РФ, Южная Корея и Германия. В то же время в Израиле говорят, что пандемия идет на убыль, и анонсировали с 1 марта сокращение карантинных ограничений, в частности отмену COVID-паспортов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

4 720 771 заражение подтверждено в Украине, из которых 104 518 обернулись смертью, при этом 3 938 459 людей вылечились. По меньшей мере 677,7 тысячи жителей до сих пор борются с болезнью .

Также в Украине впервые зафиксировали новые формы COVID-штамма Омикрон BA.2. Он приобрел новую симптоматику , однако его случаи среди инфицированных единичны , вчастности свойственны тем, кто вернулся из-за границы .

Полиция Оттавы (Канада) прекратила антикарантинные протесты, которые продолжались в городе в течение трех недель и заблокировали движение по центральной его части. Правоохранители смогли оттеснить демонстрантов с большинства улиц.

Коронавирусом заболела 95-летняя королева Британии Елизавета II . Положительный результат теста она получила 20 февраля.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в России – 170,7 тыс., Южной Кореи – 104,8 тыс., Германии – 104,1 тыс. , Японии – 77,2 тыс. и Турции – 70,4 тыс. Об это свидетельствуют данные Worldometers.

По информации портала Gedi Visual, на сегодняшний день против коронавируса вакцинировано более 54,83% населения мира. Речь идет о свыше 4,318 млрд человек, получивших по две дозы вакцины.