Коронавирус поразил еще 1,2 млн жителей мира, но гораздо больше людей вылечились. Хроника на 22 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус поразил еще 1,2 млн жителей мира, но гораздо больше людей вылечились. Хроника на 22 февраля
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За прошедшие сутки в мире зафиксировали 1 257 914 заражений коронавирусом и подтвердили 6335 смертей от него. В то же время значительно больше людей узнали о выздоровлениисвыше 2,5 млн.

По состоянию на 22 февраля количество всех случаев инфицирования превысило 426,4 млн. Вместе с тем возрос показательных жителей планеты, полностью вакцинированных против COVID-19 – более 4,322 млрд, что составляет 54,89%.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по коронавирусу в мире
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине выявлено 4 758 773 инфицирования, в 104 932 случаях больные умерли, а 3 985 601 человек поборол недуг. Ныне не менее 668 тыс. украинцев являются активными больными.

  • Бельгия и Израиль решили упростить правила въезда. У путешественников, которые будут пересекать бельгийские границы, все еще потребуют сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении или отрицательный тест. А вот для поездки в Израиль с 1 марта достаточно будет сдать два ПЦР-теста – перед вылетом и по прибытии в страну.

  • Карантинные ограничения могут отменить и в Украине – предположительно с 1 апреля. В Кабмине поручили Минздраву рассмотреть смягчение соответствующих мер для граждан.

COVID-19 в регионах Украины на 22 февраля
Главное на 22 февраля:

  • Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 24 440 жителей Украины, больше всего – в столице. Среди новых больных много детей – 2455 и медработников665, свыше 1553 инфицированных попали в больницы. Было подтверждено 287 смертей и 33 238 выздоровлений.

  • Главный врач Англии профессор Крис Витти предупредил о появлении новых вариантов COVID-19, некоторые из которых могут быть более стойкими к вакцинам, передает Reuters. Напомним, что ранее Британия отменила требование самоизоляции для инфицированных коронавирусом.

  • Наибольшее количество заражений COVID-19 накануне обнаружили в России – 152,3 тыс., Германии – 111,8 тыс., Южной Корее – 95,3 тыс., Турции – 85 тыс. и Японии – 72,9 тыс. Лидерами по выздоровлениям стали Франция (+416,9 тыс.), США (+254,1 тыс.) и Бразилия (+195,9 тыс.).

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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