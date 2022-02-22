Коронавирус поразил еще 1,2 млн жителей мира, но гораздо больше людей вылечились. Хроника на 22 февраля

За прошедшие сутки в мире зафиксировали 1 257 914 заражений коронавирусом и подтвердили 6335 смертей от него. В то же время значительно больше людей узнали о выздоровлении – свыше 2,5 млн.

По состоянию на 22 февраля количество всех случаев инфицирования превысило 426,4 млн. Вместе с тем возрос показательных жителей планеты, полностью вакцинированных против COVID-19 – более 4,322 млрд, что составляет 54,89%.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине выявлено 4 758 773 инфицирования , в 104 932 случаях больные умерли , а 3 985 601 человек поборол недуг . Ныне не менее 668 тыс. украинцев являются активными больными.

Бельгия и Израиль решили упростить правила въезда. У путешественников, которые будут пересекать бельгийские границы , все еще потребуют сертификат о вакцинации , справку о выздоровлении или отрицательный тест. А вот для поездки в Израиль с 1 марта достаточно будет сдать два ПЦР-теста – перед вылетом и по прибытии в страну.

Карантинные ограничения могут отменить и в Украине – предположительно с 1 апреля. В Кабмине поручили Минздраву рассмотреть смягчение соответствующих мер для граждан.

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 24 440 жителей Украины, больше всего – в столице. Среди новых больных много детей – 2455 и медработников – 665, свыше 1553 инфицированных попали в больницы. Было подтверждено 287 смертей и 33 238 выздоровлений.

Главный врач Англии профессор Крис Витти предупредил о появлении новых вариантов COVID-19 , некоторые из которых могут быть более стойкими к вакцинам , передает Reuters. Напомним, что ранее Британия отменила требование самоизоляции для инфицированных коронавирусом.

Наибольшее количество заражений COVID-19 накануне обнаружили в России – 152,3 тыс., Германии – 111,8 тыс., Южной Корее – 95,3 тыс., Турции – 85 тыс. и Японии – 72,9 тыс. Лидерами по выздоровлениям стали Франция (+416,9 тыс.), США (+254,1 тыс.) и Бразилия (+195,9 тыс.).