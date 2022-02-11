Коронавирус продолжил атаку в мире: за сутки 2,4 млн больных. Хроника на 11 февраля

Марина Лисничук
Коронавирус
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Коронавирус продолжил атаку в мире: за сутки 2,4 млн больных. Хроника на 11 февраля

Коронавирус не сбавляет обороты распространения в мире – за прошедшие сутки о заражении им узнали 2,4 млн людей, а 10 862 стали жертвами недуга. Вместе с тем еще 2,8 млн человек вылечились.

Количество всех случаев на планете, по состоянию на 11 февраля, достигает уже 406,2 млн, а вакцинировано население54,2%. В частности 4,227 млрд жителей разных стран получили по две прививки против COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по заболеваемости COVID-19 в мире
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • за время пандемии в Украине обнаружили 4 421 741 случай инфицирования, в том числе 102 167 смертельных и 3 729 976 выздоровлений. Еще более 589,5 тыс. жителей являются активными больными.

  • По данным Минздрава, страна вышла на пик нынешней волны COVID-19. В Министерстве подчеркнули, что вводить локдаун из-за большого суточного количества заражений не будут.

  • А в Польше заявили о приближении завершения пандемии и ослабили часть карантинных ограничений. Среди прочего, там сократят срок самоизоляции для инфицированных.

Информация о заболеваемости COVID-19 в Украине
Главное на 11 февраля:

  • Венгерские ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в образцах антарктической почвы, которые могут подтвердить теорию о том, что пандемия началась с утечки из лаборатории. Открытие предполагает, что COVID-19, возможно, не попал естественным путем из дикой природы к человеку.

  • Среди стран мира по приросту случаев COVID-19 уже несколько дней подряд первое место занимает Германия – еще 247,1 тыс. Далее следуют Россия – 197 тыс. заражений за последние сутки, США – 179,2 тыс., Бразилия – 165,4 тыс., Франция – 153 тыс.

  • Ученые из США пришли к выводу, что вакцинированный человек имеет в сотни тысяч раз больше шансов умереть от удара молнии, чем от коронавируса. На риск летального случая, отметили специалисты, во многом влияет наличие сопутствующих заболеваний.

  • Накануне в Украину доставили новую партию препарата "Ремдесивир". Это лекарство в стационарах медучреждений назначают пациентам с COVID-19, которые входят в группы риска.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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