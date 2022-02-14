В Украине почти 17 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: в каких регионах ситуация хуже всего

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 16 993 заражения коронавирусом, в том числе у 1447 детей и 252 медицинских работников. В больницы из-за этого недуга госпитализировали еще 2270 пациентов.

Кроме того, COVID-19 привел к смерти 142 человек, и одновременно 9338 украинцев его побороли. Такие данные на утро, 14 февраля, сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав) на своем сайте.

Известно, что за выходные в стране провели 60 375 тестирований на выявление инфицирования коронавирусом. А прививки получили 18 938 граждан.

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Всего в мире накануне зарегистрировали свыше 1,4 млн заражений COVID-19, больше всего в РФ и Германии. Количество всех случаев превысило уже 412 млн, из которых 5,83 млн смертей и почти 333 млн выздоровлений.

В Украине больше всего заражений зафиксировали среди жителей Киева – 2293, а также Одесской области – 1519, Харьковской – 1107 и Днепропетровской – 1171.

В целом в стране подтверждено 4 542 693 случая инфицирования: 3 788 395 выздоровлений, 102 950 смертей и, соответственно, 651,3 тыс. активных больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что волна коронавируса в Украине может достичь пика в период 17-20 февраля, а затем пойдет на убыль. Однако реальная суточная статистика заболеваемости может в разы превышать официальные показатели.