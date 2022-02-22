В Украине свыше 24,4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 287 человек

Коронавирус за прошедшие сутки диагностировали у 24 440 жителей Украины, больше всего – в столице. Среди новых больных много детей – 2455 и медицинских работников – 665, еще свыше 1553 инфицированных попали на больничные койки.

Кроме того, в стране подтвердили 287 смертей от осложнений COVID-19, вместе с тем 33 238 людей эту болезнь преодолели. Такие данные публикует на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

Согласно им, в разных регионах накануне провели 96 972 тестирования и сделали 56 726 прививок против коронавирусной инфекции. В частности, первую дозу получили 15 443 человека, вторую – 26 027, дополнительную – 350 и бустерную – 14 906.

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В мире же за последние сутки обнаружили свыше 1,2 млн заражений. В то же время гораздо больше жителей планеты выздоровели – 2,5 млн. По состоянию на 22 февраля количество всех инфицирований превышает 426 миллионов.

В Украине накануне больше всего больных прибавилось в Киеве – 4193, Днепропетровской области – 2159, Одесской – 1664, Полтавской – 1490 и Запорожской – 1393. А меньше всего – на Прикарпатье (+164).

За все время пандемии в стране зафиксировали 4 758 773 случая заражения, из которых 104 932 стали смертельными, в то же время 3 985 601 человек выздоровел. Еще свыше 668 тыс. человек болеют.

С начала кампании по иммунизации полный курс вакцинации прошли 15 148 026 жителей. Кроме того, уже 683 414 украинцев получили и бустерную дозу вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минздраву пересмотреть ограничения из-за пандемии COVID-19 в Украине. Не исключено, что с 1 апреля карантин могут ослабить.