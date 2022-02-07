В Украине свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

За воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 заражений COVID-19, из-за чего общее количество случаев достигло 4 307 437 млн. Вирус унес жизни еще 115 людей, однако 5024 побороли этот недуг.

В то же время 2699 человек попали на больничные койки. Об этом информирует Министерство здравоохранения (Минздрав) на своем сайте и страницах в соцсетях.

Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки в стране провели 74 083 тестирования на диагностирование коронавирусной инфекции. А прививки против нее получили 18 626 граждан. На сегодняшний день 14 780 566 украинцев прошли полный курс вакцинации (две дозы).

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В мире подтверждено почти 396 миллионов случаев COVID-19, из которых более 1,8 млн в разных странах зафиксировали накануне. Лидерами по приросту инфицирований стали РФ, Франция, Германия, Япония, Нидерланды.

В Украине больше всего больных за сутки прибавилось в Киеве – 2266, на Львовщине – 2122 и Одесщине – 2033. Среди новых инфицированных – 2242 ребенка и 394 медицинских работника.

Из всех 4 307 437 случаев заражения, подтвержденных за время пандемии в стране, 3 681 092 человека коронавирус побороли, а 101 392 умерли от его осложнений. По состоянию на 7 февраля не менее 525 тыс. граждан являются активными больными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину прибыла партия "Молнупиравира" – препарата от американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme, который применяют для лечения коронавируса. Были доставлены 60 тыс. курсов лекарственного средства.