В Украине почти 30 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 305 человек

Накануне в Украине подтвердили 29 724 заражения коронавирусом, 305 людей стали его жертвами. Кроме того, на больничные койки из-за этого недуга попали 1889 человек.

В то же время 23 235 граждан смогли побороть COVID-19. Об этом 15 февраля сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране провели 111 624 тестирований, коронавирусная болезнь была диагностирована у 2393 ребенка и 884 медработника.

Вместе с тем 59 170 жителей разных областей получили прививки: 17 244 – первую, 27 362 – вторую, 457 – дополнительную, 14 107 – бустерную.

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В мире общее количество инфицирований превысило 414 миллионов, из них более 1,4 млн случаев зарегистрировали накануне. Лидерами по суточному приросту заражений стали РФ, Германия, Япония, США и Турция. Украина же оказалась на 26 месте.

Столица Киев стала лидером по количеству инфицирований, обнаруженных 14 февраля, – 4584. Также много больных прибавилось на Одесщине – 3315 и Днепропетровщине – 2446.

За время пандемии коронавирусом заболели 4 572 417 жителей страны, из них 3 811 630 выздоровели, а 103 255 не смогли преодолеть недуг и умерли. Ныне более 657,5 тыс. человек еще болеют.

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по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась. В частности, за прошедшую неделю динамика выявления новых инфицирований снизилась, особенно на Винниччине и Прикарпатье.

В стране расширилась "желтая" карантинная зона – накануне в нее вернулись Киев, Полтавская и Харьковская области. Пять регионов до сих пор находятся в "красной" зоне, а остальные – в "оранжевой".