В Украине свыше 33 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 259 человек

Коронавирус за последние сутки диагностировали у 33 330 жителей Украины, вместе с тем, было подтверждено 27 441 выздоровление. В то же время болезнь унесла жизни 259 людей.

Среди новых инфицированных оказалось 2837 детей и 961 медицинский работник. Еще 3284 человека с COVID-19 попали на больничные койки, свидетельствует статистика на сайте Минздрава.

Накануне в разных регионах страны провели 128 367 тестирований и сделали 66 082 прививки против коронавирусной болезни. На сегодняшний день полностью вакцинированы уже 15,043 млн украинцев.

С начала пандемии COVID-19 поразил более 418 млн жителей мира, из которых 5,86 млн от него скончались. За прошедшие сутки жертвами этого недуга стали свыше 11 тыс. человек, а еще 2 млн узнали о заражении.

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Лидерами по приросту инфицирований в Украине за прошедшие сутки стали Киев (+4378), Одесщина (+2847) и Днепропетровщина (+1952).

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 4 637 260. Из них 103 824 – летальные, а 3 866 755 – выздоровления. На сегодняшний день еще около 666,6 тыс. жителей болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19. По его словам, коронавирус начинает приспосабливаться.