В Украине свыше 35 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 204 человека

За 1 февраля диагноз коронавирус подтвердили еще в 35 014 украинцев, а для 204 граждан этот недуг стал смертельным. Выздороветь от него удалось 9894 жителям.

Как информируют в Министерстве здравоохранения (Минздрав), накануне в стране провели 185 297 тестирований на COVID-19. Среди новых больных оказалось 4190 несовершеннолетних и 940 медработников.

В то же время 74 592 человека вакцинировались против коронавируса за прошедшие сутки. Полностью, то есть двумя дозами вакцины, иммунизированы уже свыше 14,6 млн граждан.

Среди стран мира лидером по приросту больных накануне сала Франция, где выявили свыше 416 тыс. положительных случаев COVID-19. Всего на планете таких подтверждено уже более 382 млн, из них 2,8 млн – за последние сутки.

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В Украине накануне еще 4314 человек с коронавирусом или подозрением на него попали в больницы. Больше всего больных прибавилось во Львовской области – 2953, Одесской – 2725 и г. Киев – 2499.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 4 130 277 случаев COVID-19, из которых 100 599 – летальные, а 3 641 474 – выздоровления. Согласно официальной статистике, в настоящее время еще около 388,2 тыс. украинцев болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин отметил, что переболевших коронавирусом нельзя нагружать на 100%. По его словам, после недуга человеку нужен длительный период реабилитации.