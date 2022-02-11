В Украине свыше 41 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 236 человек

Коронавирусом в Украине заболело еще 41 229 граждан, в частности 3369 несовершеннолетних и 1247 медработников. За последние сутки 3936 человек из-за осложнений недуга попали в больницы.

COVID-19 унес жизни 236 людей, а 20 850 его побороли. Об этом свидетельствуют обновленные данные по заболеваемости в статистике от Минздрава.

Согласно им, за сутки 10 февраля в стране провели 154 597 тестирований. Прививки сделали 72 255 жителям разных регионов.

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По состоянию на 11 февраля, 14 900 578 украинцев полностью вакцинированы (две дозы), 22 628 человек получили дополнительную, а 532 850 – бустерную дозу вакцины.

Вместе с тем в мире прибавилось более 2,4 млн инфицирований коронавирусом, поэтому общее количество случаев превысило 406,4 млн. Больше всего новых заражений подтвердили в Германии, РФ, США, Бразилии и Франции.

В Украине наибольший суточный прирост заражений зафиксировали в Одесской области – 3918, Киеве – 3880 и Житомирской области – 2602.

На сегодняшний день в стране подтверждено 4 462 970 случаев заражения, из которых 3 750 826 – выздоровления, 102 403 – смерти. Соответственно еще свыше 609,7 тыс. человек до сих пор болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не планируют вводить локдаун, несмотря на увеличение количества новых больных коронавирусом. На территории страны продолжит действовать адаптивный карантин, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.