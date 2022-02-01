В Украине свыше 30,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека

Марина Лисничук
Коронавирус
1 минута
6,8 т.
В Украине свыше 30,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека

За последний день января в Украине выявили 30 768 заражений коронавирусом, в частности этот диагноз подтвердился у 4056 детей и 337 медицинских работников. Вирус унес жизни еще 192 украинцев, а 8835 от него вылечились.

В больницы накануне госпитализировали 2069 человек. На утро 1 февраля, по данным на сайте Минздрава, активными больными COVID-19 в стране являются около 363,2 тыс. граждан.

При этом еще 65 655 жителей получили прививки против коронавирусной инфекции. Полный курс иммунизации (две дозы вакцины) прошли 14 645 012 людей.

В мире ныне зарегистрировано почти 378 миллионов всех инфицирований коронавирусом, в том числе 5,69 млн смертей, более 299 млн выздоровлений и не менее 73 млн активных случаев. В лидеры по суточному приросту больных попали США, а смертей – Индия.

Видео дня
В Украине диагностировали еще более 30,7 тыс. случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Украине провели 130 660 тестирований на диагностику COVID-19. Больше всего положительных случаев зафиксировали во Львовской области – 3411, Одесской – 2471, Киеве – 2363 и на Харьковщине – 1977.

Количество всех заражений в стране выросло до 4 095 263, из которых 100 395 – смерти, а 3 631 580 – выздоровления.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожным оптимизмом спрогнозировал победу над пандемией коронавируса в 2022 году. По его словам, на это оказывает влияние несколько факторов, среди которых вакцинация.

Обращение команды OBOZREVATEL
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости УкраиныВакцинация в Украине и миреКоронавирусвирусCOVID-19Министерство здравоохранения