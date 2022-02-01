В Украине свыше 30,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека
За последний день января в Украине выявили 30 768 заражений коронавирусом, в частности этот диагноз подтвердился у 4056 детей и 337 медицинских работников. Вирус унес жизни еще 192 украинцев, а 8835 от него вылечились.
В больницы накануне госпитализировали 2069 человек. На утро 1 февраля, по данным на сайте Минздрава, активными больными COVID-19 в стране являются около 363,2 тыс. граждан.
При этом еще 65 655 жителей получили прививки против коронавирусной инфекции. Полный курс иммунизации (две дозы вакцины) прошли 14 645 012 людей.
В мире ныне зарегистрировано почти 378 миллионов всех инфицирований коронавирусом, в том числе 5,69 млн смертей, более 299 млн выздоровлений и не менее 73 млн активных случаев. В лидеры по суточному приросту больных попали США, а смертей – Индия.
За прошедшие сутки в Украине провели 130 660 тестирований на диагностику COVID-19. Больше всего положительных случаев зафиксировали во Львовской области – 3411, Одесской – 2471, Киеве – 2363 и на Харьковщине – 1977.
Количество всех заражений в стране выросло до 4 095 263, из которых 100 395 – смерти, а 3 631 580 – выздоровления.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожным оптимизмом спрогнозировал победу над пандемией коронавируса в 2022 году. По его словам, на это оказывает влияние несколько факторов, среди которых вакцинация.
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