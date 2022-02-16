В Украине свыше 31,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 310 человек
За последние сутки в Украине подтвердили 31 513 случаев коронавирусной инфекции, еще для 310 граждан она стала смертельной. Среди новых больных снова много детей – 2872 и медработников – 992.
В медучреждения с COVID-19 или подозрением на него попали 3640 человек. Однако 27 684 гражданина пополнили ряды тех, кто смог его побороть, свидетельствует статистика на официальном портале Минздрава.
В стране провели еще 141 367 тестирований. Вместе с тем на 65 805 увеличилось количество украинцев, которые вакцинировались против коронавируса. В частности, первую прививку получили 18 247 людей, вторую – 29 307, дополнительную дозу – 542, бустерную – 17 709.
Тем временем мир 16 февраля пересек отметку в 416 миллионов случаев заражения, из которых 1,9 млн зафиксировали накануне. Лидерами по приросту инфицированных стала Германия, а Украина оказалась на 16-м месте.
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