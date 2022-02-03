В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 39 тыс. человек

Марина Лисничук
Коронавирус
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В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки: заболели 39 тыс. человек

За последние сутки в разных регионах Украины выявили 39 620 случаев коронавируса, что стало рекордным показателем за время пандемии. Заражение подтвердили у 4446 детей и 1035 медицинских работников, а в больницы попали 4136 больных.

В то же время COVID-19 унес жизни еще 210 украинцев, однако 9380 человек его побороли. Об этом свидетельствуют обновленные статистические данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Известно, что в течение 2 февраля в стране провели 190 635 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции. А также сделали 73 195 прививок: первую дозу вакцины получили 23 595 человек, вторую – 27 938, дополнительную – 836, бустерную – 20 826.

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Ныне в мире уже подтверждено свыше 385,2 млн всех инфицирований. Только за последние сутки COVID-19 диагностировали у более чем 3 млн человек. Больше всего заразилось жителей Франции, США и Германии.

В Украине обнаружили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

В Украине наибольшее количество заражений за прошедшие сутки обнаружили в Одесской области – 2982, Житомирской – 2933, Хмельницкой – 2283, Ивано-Франковской – 2242 и Киеве – 2437.

Всего в стране подтверждено 4 169 897 всех случаев коронавируса, из этого количества 3 650 854 человека побороли недуг, а 100 809 умерли от его осложнений. Активными больными являются около 418,2 тыс. человек.

Данные о COVID-19 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 2022 года в Украине планируют вакцинировать не менее 70% взрослого населения. Кроме того, в планах правительства ревакцинировать бустерной дозой тех, кто получил две прививки в 2021 году.

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