В Украине более 38 тыс. новых случаев коронавируса, заболели тысячи детей

В Украине за минувшие сутки, 11 февраля, выявлено 38 212 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди зараженных 3029 – это дети, а 864 заболевших – это медработники. Стало известно, что умерло за день 265 пациентов, а побороть COVID-19 смогло 19 943 человека.

Вместе с тем за сутки в больницы страны госпитализировали 3753 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Протестировали за день на COVID-19 139 475 граждан страны.

Всего на утро субботы, 12 февраля, с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 501 182 случая заражения коронавирусом. При этом 102 668 пациентов скончалось, а победить болезнь смогло 3 770 769 человек.

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Вакцинация от коронавируса

В Украине за минувший день сделали 74 038 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 20 260 граждан, второй – 32 286, бустерной – 20 767, а дополнительной – 725.

Всего с начала вакцинальной кампании одной дозой привито 15 561 671 человек, двумя – 14 932 864, бустерной – 553 617, а дополнительной – 23 353. В общей сложности в стране сделали уже 31 071 505 уколов для защиты от COVID-19.

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