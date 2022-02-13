В Украине 24,5 тыс. новых случаев COVID-19, почти 4 тыс. пациентов попали в больницы

В Украине за минувшие сутки, 12 февраля, было подтверждено 24 518 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 1961 – это дети, а еще 329 заболевших – это медработники. За день умерло 140 пациентов с COVID-19, а 8288 украинцев победили болезнь.

За субботу в больницы с коронавирусом госпитализировали 3935 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что за день в стране сделали 87 394 теста на COVID-19.

В общей сложности по состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, в Украине с начала пандемии коронавирусом заболело уже 4 525 700 человек. Из них 3 779 057 смогли выздороветь, а 102 808 случаев заражения оказались летальными.

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В Украине за минувший день сделали 36 453 прививки от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 10 363 граждан, второй – 16 369, бустерной – 9421, а дополнительной – 300.

Всего с начала вакцинальной кампании одной дозой привито 15 572 034 человека, двумя – 14 949 233, бустерной – 563 038, а дополнительной – 23 653. В общей сложности в стране сделали уже 31 107 958 уколов для защиты от COVID-19.

В мире тем временем количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии уже превысило 410 млн. За день прибавилось 1,8 млн инфицированных, больше всего новых заболевших в России, Германии и Бразилии.

Лидером по суточному приросту больных коронавирусом стал Киев – 2405 новых случаев. Дальше в списке расположились Харьковская (2046), Одесская (1979) и Сумская (1527) области.

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