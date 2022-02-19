В Украине более 31 тыс. новых случаев коронавируса, 3,2 тыс. пациентов попали в больницы

В Украине за минувшие сутки, 18 февраля, выявили 31 125 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди зараженных 2611 – это дети, а 765 больных – это медработники.

За прошлый день умерло 260 пациентов с COVID-19, а победить болезнь смогло 30 487 человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные о ситуации с коронавирусом на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что за сутки в стране на коронавирус протестировали 119 570 человек. В больницы с этим диагнозом госпитализировали 3208 украинцев за сутки.

Всего же с начала пандемии в Украине по состоянию на субботу, 19 февраля, подтверждено уже 4 703 323 случая COVID-19. Из них 104 366 стали летальными, но при этом выздоровело 3 926 496 пациентов.

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В Украине за минувший день сделали 67 636 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 17 783 граждан, второй – 29 476, бустерной – 19 879, а дополнительной – 498.

Всего с начала вакцинальной кампании одной дозой привито 15 667 266 человек, двумя – 15 100 993, бустерной – 656 080, а дополнительной – 26 339. В общей сложности в стране сделали уже 31 450 678 уколов для защиты от COVID-19.

В мире тем временем с начала пандемии выявлено уже свыше 422 млн случаев COVID-19. За сутки прибавилось почти 2 млн зараженных коронавирусом, наибольший прирост инфицированных в Германии, России и Бразилии.

В субботу, 19 февраля, лидером по приросту новых случаев коронавируса за сутки стал Киев (4391 зараженный). Дальше в рейтинге расположились Одесская (2657), Днепропетровская (2523) и Харьковская (2096) области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом. В Минздраве рассказали, в каких регионах ситуация хуже всего.