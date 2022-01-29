В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом: более 37 тыс. случаев за сутки

В Украине за прошедший день, 28 января, диагностировали 37 351 новый случай коронавируса – рекорд для страны с начала пандемии. Среди инфицированных 5341 – это дети, а еще 806 – медработники. Умерло за сутки 149 пациентов с COVID-19, а 7163 человека смогли победить болезнь.

За день с коронавирусом или подозрениями на этот диагноз госпитализировали 3340 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

При этом за сутки на COVID-19 в стране протестировали 169 998 человек.

Всего по состоянию на утро субботы, 29 января, в Украине выявлено уже 4 017 961 случай заражения коронавирусом. 100 031 из них стали летальными, а 3 615 257 пациентов выздоровели.

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Вакцинация от коронавируса

За сутки в Украине сделали 78 564 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую – 23 712, бустерную – 26 444, а дополнительную – 736 граждан.

Всего же с начала вакцинальной кампании одной дозой иммунизировано 15 306 057 украинцев, две прививки у 14 600 434 человек, бустерный укол получили 322 543 гражданина, а дополнительный – 16 362.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявлено во Львовской (3791), Одесской (2598), Ивано-Франковской (2572) областях, Киеве (2418) и на Житомирщине (2214).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве прогнозируют, что на пике этой волны заболеваемости в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.