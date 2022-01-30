В Украине 24,5 тыс. новых случаев коронавируса, заболели тысячи детей

В Украине за субботу, 29 января, было выявлено 24 508 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 3378 – это дети, а 444 – медработники. За сутки умерло 94 пациента с COVID-19, а 3145 человек победили болезнь.

За день с коронавирусом и подозрениями на него в больницы попали 3692 украинца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Протестировали на COVID-19 в стране 112 736 человек за сутки.

В общей сложности с начала пандемии в Украине уже было выявлено 4 042 469 случаев коронавируса. 100 125 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончалось, а 3 618 402 смогли выздороветь.

Вакцинация от коронавируса

Видео дня

За минувшие сутки в стране сделали 34 202 прививки от COVID-19. Первой дозой иммунизировали 12 092 украинцев, второй – 11 400, дополнительной – 235, а бустерной – 10 475.

Всего в Украине уже сделали 30 279 598 уколов. Одну дозу получили 15 318 149 человек, две – 14 611 834, дополнительную – 16 597, а бустерную – 333 018.

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено во Львовской (3043), Житомирской (2013), Хмельницкой (1883), Харьковской (1722) и Ивано-Франковской (1664) областях.

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