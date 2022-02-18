В Украине почти 35 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 282 человека

Коронавирус в Украине поразил еще 34 938 граждан, среди которых 2879 несовершеннолетних и 870 медработников. За прошедшие сутки 3323 инфицированных попали на больничные койки, а 282 человека стали жертвами недуга.

В то же время 29 254 жителя узнали о выздоровлении от COVID-19. Такие данные о заболеваемости в стране сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав) на своем сайте и в соцсетях.

Согласно им, накануне в разных регионах провели 116 625 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции и сделали прививки 65 089 людям.

Ныне уже 15 071 517 украинцев полностью вакцинированы. Кроме этого, 25 841 человек получил дополнительную дозу и 63 6201 – бустерную.

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В мире же за 17 февраля подтвердили более 2 млн заражений COVID-19, так что общее количество случаев пересекло отметку в 420 млн. В пятерку лидеров по суточному приросту больных едва ли не впервые попала Южная Корея, а возглавляет этот список уже несколько дней подряд Германия.

В Украине накануне больше всего заражений зафиксировали в Киеве – 4538, Одесской области – 3587 и Днепропетровской – 2712. А наименьше больных прибавилось на Буковине – 381.

Всего в стране подтверждено 4 672 198 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 104 106 смертей и 3 896 009 выздоровлений. Ныне еще более 672 тыс. украинцев болеют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили использование препарата "Паксловид" для амбулаторного лечения COVID-19. Его прежде всего будут назначать пациентам из групп риска.