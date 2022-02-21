В Украине свыше 13,5 тыс. новых случаев COVID-19, заболели больше тысячи детей
Коронавирус в Украине не утихает и за прошедшие сутки унес жизни 127 людей, осложнения от недуга привели к госпитализации 1886 больных. Также было подтверждено 13 562 новых заражения, что меньше, чем накануне.
Среди инфицированных оказалось 1254 ребенка и 151 медработник. В то же время 13 904 человека COVID-19 преодолели, свидетельствует статистика на сайте Минздрава.
По данным специалистов, за выходной 20 февраля в разных регионах страны провели 46 428 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Прививки против нее получили 17 172 гражданина: первую дозу – 4769, вторую – 7965, дополнительную – 78 и бустерную – 4360.
За это время в мире коронавирус поразил почти 1,3 миллиона человек и привел к смерти более 5,2 тыс. больных. Вместе с тем 1,8 млн жителей планеты выздоровели. В настоящее время количество всех заражений пересекло отметку в 425 млн.
В Украине больше всего новых инфицирований коронавирусом добавилось в Киеве – 2297, на Днепропетровщине – 1353, Николаевщине – 1099, Одесщине – 1011, Харьковщине – 911.
За все время пандемии в стране COVID-19 заразились 4 734 333 жителя, из которых 3 952 363 вылечились, а 104 645 умерли в результате осложнений от недуга. В настоящее время более 677,3 тыс. людей еще болеют.
В то же время полностью вакцинировались против этого вируса уже 15 121 999 человек. Кроме того, 26 510 получили дополнительную дозу вакцины, а 668 508 – бустерна.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлой недели глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Были названы регионы, в которых ситуация хуже всего.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.