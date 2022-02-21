В Украине свыше 13,5 тыс. новых случаев COVID-19, заболели больше тысячи детей

Коронавирус в Украине не утихает и за прошедшие сутки унес жизни 127 людей, осложнения от недуга привели к госпитализации 1886 больных. Также было подтверждено 13 562 новых заражения, что меньше, чем накануне.

Среди инфицированных оказалось 1254 ребенка и 151 медработник. В то же время 13 904 человека COVID-19 преодолели, свидетельствует статистика на сайте Минздрава.

По данным специалистов, за выходной 20 февраля в разных регионах страны провели 46 428 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Прививки против нее получили 17 172 гражданина: первую дозу – 4769, вторую – 7965, дополнительную – 78 и бустерную – 4360.

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За это время в мире коронавирус поразил почти 1,3 миллиона человек и привел к смерти более 5,2 тыс. больных. Вместе с тем 1,8 млн жителей планеты выздоровели. В настоящее время количество всех заражений пересекло отметку в 425 млн.

В Украине больше всего новых инфицирований коронавирусом добавилось в Киеве – 2297, на Днепропетровщине – 1353, Николаевщине – 1099, Одесщине – 1011, Харьковщине – 911.

За все время пандемии в стране COVID-19 заразились 4 734 333 жителя, из которых 3 952 363 вылечились, а 104 645 умерли в результате осложнений от недуга. В настоящее время более 677,3 тыс. людей еще болеют.

В то же время полностью вакцинировались против этого вируса уже 15 121 999 человек. Кроме того, 26 510 получили дополнительную дозу вакцины, а 668 508 – бустерна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлой недели глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Были названы регионы, в которых ситуация хуже всего.