Украина побила новый рекорд по случаям COVID-19 за сутки: заболели 43,7 тыс. человек

Коронавирусом в Украине заболело еще 43 778 жителей, что стало наибольшим показателем за все время пандемии. Болезнь диагностировали у 4381 ребенка и 873 медработника, а в больницы с этим диагнозом за прошедшие сутки попали 4328 человек.

За это же время осложнения от инфицирования COVID-19 привели к смерти 147 украинцев, однако 9497 граждан его побороли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав) на своем сайте.

Накануне в разных регионах провели 174 221 тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Прививки против нее получили 75 304 человека.

В мире по состоянию на 4 февраля количество случаев COVID-19 достигло 388 миллионов, только за прошедшие сутки было подтверждено свыше 3 млн заражений. Наибольшие показатели по приросту больных продемонстрировали Бразилия, Франция, США и Германия.

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В Украине больше всего новых положительных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской области – 4136, Львовской – 3791, Житомирской – 3310, в Киеве – 2869 и на Ривненщине – 2521.

Количество всех заражений в стране достигло 4 213 675, из которых 3 660 351 выздоровление и 100 983 смерти. А еще свыше 452,3 тысячи человек болеют.

Полный курс вакцинации прошли 14 728 642 украинца. Кроме этого, 19 423 человека получили дополнительную дозу, а 421 057 – бустерную.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица Украины оказалась на пороге "красной" зоны. Кроме COVID-19, в Киеве фиксируют резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.