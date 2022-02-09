В Украине свыше 38 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 240 человек

За последние сутки в Украине диагностировали 38 257 инфицирований коронавирусом, еще 240 смертей и 17 063 выздоровления от него. В больницы были госпитализированы 4385 человек.

Среди тех, у кого подтвердили COVID-19, оказалось 3308 детей и 1076 медработников. Такие данные на 9 февраля сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения.

Отмечается, что накануне в стране провели 177 012 тестирований – методом ПЦР или экспресс-тестами. Кроме того, еще 72 007 жителей вакцинировались против коронавирусной болезни.

Всего в мире на сегодняшний день подтверждено свыше 400,7 млн случаев COVID-19, из которых более 5,7 млн стали смертельными, а в 320,8 млн инфицированные выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировали почти 2,2 млн заражений.

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