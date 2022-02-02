Кузин дал прогноз, когда Омикрон может вытеснить Дельту в Украине: в стране болеет много детей
В ближайшее время штамм коронавируса Омикрон вытеснит вариант Дельта в Украине. Пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.
Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге, который транслировался на странице Министерства здравоохранения в Facebook. По его словам, мировые тенденции подтверждают, что нужно до 8 недель для распространения нового варианта COVID-19.
При этом количество госпитализаций среди детей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него с начала года выросло в три раза.
"Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей", – отметил Кузин.
Он призвал вакцинировать подростков с 12 лет, ведь вакцина Comirnaty от Pfizer эффективна для этого на 93%.
"Отцов детей, которые поменьше по возрасту, призываю напомнить малышам, как правильно мыть руки, рассказать об этикете кашля, объяснить о физической дистанции. В случае же появления симптомов вирусного заболевания, лучше оставить их дома", – объяснил главный санврач.
Как сообщал OBOZREVATEL, каждый день во всем мире обновляются рекорды заражения COVID-19. Причиной такой статистики стала очередная мутация коронавируса Омикрон. По данным украинского Минздрава, новый штамм уже зафиксирован в 17-ти областях страны.
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