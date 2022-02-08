Омикрон продолжает распространяться по стране: с каждым днем ​​количество больных стремительно растет. Так что к возможной болезни лучше подготовиться заранее. Сегодня я расскажу, что должно быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

– Первыми в аптечку мы кладем противовоспалительные препараты с действующими веществами парацетамол, ибупрофен, нимесулид. Они безопасны для сосудистой системы. И это очень важно, ведь коронавирус в том числе способствует тромбообразованию, воздействует на стенки сосудов, ведет к микротромбозам. И употребление неправильного лекарства может иметь тяжелые последствия для больного. При ковиде не следует злоупотреблять мефенаминовой кислотой, аспирином и другими препаратами, которые оказывают раздражающее действие и могут вызвать кровотечение.

- За жаропонижающими препаратами добавляем в аптечку солевые растворы для промывания носа. Кстати, промывать нос можно и в профилактических целях – не менее 3 раз в сутки. Но не чаще, особенно концентрированными. Лучше выбирать изотонический раствор промывки носовой полости.

- Леденцы для горла и хлоргексидин для полоскания горла, ведь Омикрон вызывает сильное першение. Можно использовать и раствор соды. А вот разные спреи я не рекомендую – они раздражают слизистую. Разве что с лидокаином, если болит уж очень невыносимо.

- Антибиотики и противовирусные препараты покупать не спешите – их нужно принимать только по назначению врача.

Отдельно хочу рассказать сколько и какой воды нужно употреблять больным ководом. Существует общеизвестное правило, согласно которому рассчитывается дневная норма воды: 25-30 мл на 1 кг веса. К примеру, человеку весом 60 кг нужно выпивать почти два литра в сутки. При болезни потребление воды должно увеличиться вдвое, соответственно, нужно выпить уже 4 литра в день.

Но мы все понимаем, что такое количество жидкости употребить сложно. А если болеет ребенок – то малыша совсем не заставить выпить, например, два литра. Поэтому я как врач-инфекционист рекомендую при болезни увеличить потребление воды вдвое от своего обычного количества, которое вы выпиваете каждый день.

Второй важный момент: вода из кулера не поможет в борьбе с вирусом. Она дистиллирована и не несет в себе никаких полезных элементов, таких как магний и кальций. При ковиде важно употреблять именно минерализованную воду, которую можно купить в аптеках.