Львовщина и Житомирщина выбились в лидеры по COVID-19: свыше 2-3 тыс. больных за сутки

В воскресенье, 30 января, количество всех случаев коронавируса в Украине пересекло отметку более чем в 4,042 млн. Накануне было подтверждено 24,5 тыс. новых заражений, свыше 5000 из которых пришлись на две области.

В частности, лидерами по приросту инфицирований стали Львовщина и Житомирщина. Еще в семи регионах, среди которых столица, зафиксировали по 1-2 тыс. заражений, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Регионы, где за сутки подтвердили наибольше случаев COVID-19:

Львовская область – 3043;

Житомирская область – 2013;

Хмельницкая область – 1883 г.;

Харьковская область – 1722;

Ивано-Франковская область – 1664;

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Сумская область – 1554;

Одесская область – 1175;

Ривненская область – 1172;

г. Киев – 1058.

Отметим, что на фоне прироста больных COVID-19 в этих регионах зафиксировали сравнительно мало выздоровлений. Больше всего вылечилось жителей Харьковщины – 358, Ивано-Франковщины – 347, Житомирщины – 314 и Киева – 259. В Сумской области болезнь преодолел 181 житель, Ривненской – 165, Хмельницкой – 159. На Львовщине выздоровели всего 85 человек, а на Одесщине – ни одного за сутки.

Ко всему прочему, столица стала первой по количеству летальных случаев от коронавируса – умерли еще 19 человек. Всего в Киеве уже зафиксировано 8500 смертей от последствий COVID-19.

По уровню занятости коек в опорных COVID-больницах самая плохая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области – 62,5% мест. В целом же по стране заполненность медучреждений составляет 32,8% (занято 22 681 койкомест из 69 177).

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне вспышки COVID-19 во Львовской области усилят карантин. Наибольше ограничения затронут тех, кто не прошел полный курс вакцинации.