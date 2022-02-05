Львовщина выбилась в лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

София Закревская
Коронавирус
2 минуты
3,4 т.
Львовщина выбилась в лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 5 февраля, в Украине лидером по суточному приросту больных коронавирусом стала Львовская область. За минувший день там выявили 3890 новых случаев COVID-19.

За сутки в регионе умерло 12 человек, а победили коронавирус 499 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев инфицирования также в Одесской области (3874), Киеве (3173), Житомирской (2555), Хмельницкой (2414) и Днепропетровской (2384) областях.

Лидерами по смертности от осложнений COVID-19 за сутки стали Запорожье (20 летальных случаев), Львовщина и Харьковщина (по 12 смертей), а также Киев и Донетчина (по 11).

Видео дня

При этом меньше всего новых зараженных в Кировоградской (433), Луганской (716), Закарпатской (800) и Николаевской (817) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 3173;

  • Винницкая область – 1246;

  • Волынская область – 1182;

  • Днепропетровская область – 2384;

  • Донецкая область – 1887 г.;

  • Житомирская область – 2555;

  • Закарпатская область – 800;

  • Запорожская область – 1130;

  • Ивано-Франковская область – 1633;

  • Киевская область – 1446;

  • Кировоградская область – 433;

  • Луганская область – 716;

  • Львовская область – 3890;

  • Николаевская область – 817;

  • Одесская область – 3874;

  • Полтавская область – 1171;

  • Ривненская область – 1977;

  • Сумская область – 1810;

  • Тернопольская область – 1445;

  • Харьковская область – 2101;

  • Херсонская область – 1066;

  • Хмельницкая область – 2414;

  • Черкасская область – 1222;

  • Черновицкая область – 933;

  • Черниговская область – 1228.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: всего в Украине за минувшие сутки было выявлено 42 533 новых случая коронавируса. Среди заболевших 4268 – это дети, заразилось также 920 медработников.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 5 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 4 февраля, в Украине был зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – 43,7 тыс. человек.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохранения