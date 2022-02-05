Львовщина выбилась в лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 5 февраля, в Украине лидером по суточному приросту больных коронавирусом стала Львовская область. За минувший день там выявили 3890 новых случаев COVID-19.

За сутки в регионе умерло 12 человек, а победили коронавирус 499 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых случаев инфицирования также в Одесской области (3874), Киеве (3173), Житомирской (2555), Хмельницкой (2414) и Днепропетровской (2384) областях.

Лидерами по смертности от осложнений COVID-19 за сутки стали Запорожье (20 летальных случаев), Львовщина и Харьковщина (по 12 смертей), а также Киев и Донетчина (по 11).

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При этом меньше всего новых зараженных в Кировоградской (433), Луганской (716), Закарпатской (800) и Николаевской (817) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 3173;

Винницкая область – 1246;

Волынская область – 1182;

Днепропетровская область – 2384;

Донецкая область – 1887 г.;

Житомирская область – 2555;

Закарпатская область – 800;

Запорожская область – 1130;

Ивано-Франковская область – 1633;

Киевская область – 1446;

Кировоградская область – 433;

Луганская область – 716;

Львовская область – 3890;

Николаевская область – 817;

Одесская область – 3874;

Полтавская область – 1171;

Ривненская область – 1977;

Сумская область – 1810;

Тернопольская область – 1445;

Харьковская область – 2101;

Херсонская область – 1066;

Хмельницкая область – 2414;

Черкасская область – 1222;

Черновицкая область – 933;

Черниговская область – 1228.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: всего в Украине за минувшие сутки было выявлено 42 533 новых случая коронавируса. Среди заболевших 4268 – это дети, заразилось также 920 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 4 февраля, в Украине был зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – 43,7 тыс. человек.