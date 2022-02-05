Львовщина выбилась в лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах
В субботу, 5 февраля, в Украине лидером по суточному приросту больных коронавирусом стала Львовская область. За минувший день там выявили 3890 новых случаев COVID-19.
За сутки в регионе умерло 12 человек, а победили коронавирус 499 пациентов. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых случаев инфицирования также в Одесской области (3874), Киеве (3173), Житомирской (2555), Хмельницкой (2414) и Днепропетровской (2384) областях.
Лидерами по смертности от осложнений COVID-19 за сутки стали Запорожье (20 летальных случаев), Львовщина и Харьковщина (по 12 смертей), а также Киев и Донетчина (по 11).
При этом меньше всего новых зараженных в Кировоградской (433), Луганской (716), Закарпатской (800) и Николаевской (817) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 3173;
Винницкая область – 1246;
Волынская область – 1182;
Днепропетровская область – 2384;
Донецкая область – 1887 г.;
Житомирская область – 2555;
Закарпатская область – 800;
Запорожская область – 1130;
Ивано-Франковская область – 1633;
Киевская область – 1446;
Кировоградская область – 433;
Луганская область – 716;
Львовская область – 3890;
Николаевская область – 817;
Одесская область – 3874;
Полтавская область – 1171;
Ривненская область – 1977;
Сумская область – 1810;
Тернопольская область – 1445;
Харьковская область – 2101;
Херсонская область – 1066;
Хмельницкая область – 2414;
Черкасская область – 1222;
Черновицкая область – 933;
Черниговская область – 1228.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: всего в Украине за минувшие сутки было выявлено 42 533 новых случая коронавируса. Среди заболевших 4268 – это дети, заразилось также 920 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 4 февраля, в Украине был зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки – 43,7 тыс. человек.
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