Львовская область еще больше ужесточает карантин: какие запреты будут действовать с 31 января

Екатерина Белоброва
Коронавирус
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Львовская область еще больше ужесточает карантин: какие запреты будут действовать с 31 января

В связи с новой вспышкой коронавируса на территории Львовской области, с 31 января в регионе ужесточают карантин. Ограничения будут касаться, в первую очередь тех, кто не прошел полный курс вакцинации фармпрепаратом против COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации после проведения техногенно-экологической комиссии. Так, с понедельника, 31 января будут запрещены:

  • посещение мест общественного питания (бары, рестораны, кафе), заведения будут работать только в режиме заказа на вынос;

  • работа непродовольственных рынков;

  • работа спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и других мест для спортивного досуга.

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Исключения относятся только к тем случаям, когда и посетители и сотрудники локации имеют сертификат о прохождении полного курса вакцинации или ПЦР-тест с негативным результатом.

Посещение таких мест массового скопления людей, как театры, музеи, кинотеатры, ночные клубы и так далее, будут доступны только для вакцинированных граждан, которые могут подтвердить это соответствующим документом. В качестве альтернативы COVID-сертификатам может быть заключение врача о выздоровлении от коронавируса, подтвержденного в приложении "Дія".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стремительное распространение пандемии в штамме Омикрон по Тернопольской и Львовской областям, вынудило прибегнуть к введению запретов еще со среды, 26 января.

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