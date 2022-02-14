Ляшко назвал пять областей Украины, в которых самый низкий уровень вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал пять областей Украины, в которых наблюдается самый низкий уровень вакцинации от COVID-19. По его словам, это Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Ровенская и Волынская области.

В частности, в этих регионах по крайней мере 1 дозой вакцинированы 36-44% взрослого населения. Об этом Ляшко рассказал на брифинге в понедельник, 14 февраля.

В то же время, за последнюю неделю наибольшее количество прививок из расчета на 100 тысяч населения было сделано в Луганской области. Также в ТОП вошли Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Ровенская области.

При этом 24 из 25 регионов Украины уже привили против коронавируса минимум 1 дозой более 40% взрослого населения, а 10 регионов – более 50%.

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"В итоге хочу еще раз напомнить и призвать: вакцинируйтесь – это действительно спасет вашу жизнь и позволит жить привычной жизнью: в покое и без ограничений", – подчеркнул министр.

Он добавил, что в случае появления первых симптомов острой респираторной вирусной инфекции нужно оставаться дома и проконсультироваться со своим семейным врачом.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Полтавщина показывает лучшие показатели по охвату вакцинации населения от COVID-19 среди всех областей Украины. По его словам, на 11 февраля в регионе от коронавируса привито уже 58% населения.

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 16 993 заражения коронавирусом, в том числе у 1447 детей и 252 медицинских работников. В больницы из-за этого недуга госпитализировали еще 2270 пациентов. Полный курс вакцинации прошли уже 14 958 214 украинцев. Кроме того, 23 748 человек получили дополнительную дозу, 567 242 – бустерную.

Украинцы по-прежнему путают реакцию на вакцинацию против COVID-19 с симптомами самой коронавирусной болезни. Ведь в обоих случаях человек может ощущать усталость и повышение температуры. Кроме того, у некоторых проявления заболевания, как и "побочка" от вакцины, могут продолжаться в течение нескольких дней. Как отличить их – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бустерная доза вакцины от коронавируса повышает защиту организма от штамма Омикрон. Две дозы COVID-вакцины или перенесенный вирус от этого варианта защищают хуже, чем это было в случае с Дельтой.

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что 26 января начала промежуточное исследование по тестированию бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, специально разработанной для борьбы со штаммом Омикрон. Сроки, когда будут известны предварительные результаты, в компании не называют.

Главный санитарный врач Минздрава Игорь Кузин заявил, что распространение штамма Омикрон вынуждает прибегать к более активной вакцинации наиболее социализированных слоев населения. К таким смело можно отнести молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, а значит не последнюю роль здесь могут сыграть их родители.