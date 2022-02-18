Ляшко заявил, что Украина проходит пик заболеваемости COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего

Несмотря на высокий суточный прирост случаев коронавируса, Украина ныне проходит пик заболеваемости. И именно благодаря вакцинации населения впервые количество летальных исходов в результате COVID-19 удалось снизить на 17%.

Правда, в течение следующих двух недель смертность продолжит быть стабильно высокой. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует передает ТСН.

По его словам, частота госпитализаций в регионах страны во время волны инфицирования штаммом Омикрон уменьшилась вдвое-втрое по сравнению со вспышкой, вызванной вариантом Дельта.

В настоящее время, подчеркнул министр, у Украины значительно ниже цифры нагрузки на систему здравоохранения и смертности от коронавирусной болезни.

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По подсчетам Минздрава, на утро 18 февраля в медицинских учреждениях разных регионов на лечении находились более 28 тысяч пациентов (занятость койкофонда 39,1%) с подтвержденным COVID-19.

Согласно данным на портале COTA от СНБО, больше всего занятых коек в больницах Киевской области – 1226 или 54,2% и Николаевской – 1123 или 48,8%. На Сумщине, Черниговщине, Хмельнитчине и Донетчине больными занято в пределах 46,3-46,7% мест.

Всего в медучреждениях выделено 72 987 койкомест для лечения пациентов с коронавирусом. Загруженность кроватей с подведенным кислородом, убеждает Ляшко, снижается. Ныне он составляет 37,7%, а пациентами в интенсивной терапии занято 41,3% мест.

"Несмотря на пик новых случаев, это первая волна, на пике которой у нас доступны более половины коек с кислородом. Именно вакцинация в Украине уже спасла около 21,5 тысячи жизней. Это значит, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить на 17%", – заверил глава Минздрава, отмечая, что страна проходит пик заболеваемости.

В целом, частота госпитализаций, утверждает министр, уменьшилась в два-три раза по сравнению с волной инфицирований Дельта-штаммом, а летальность – в четыре раза (с 2% до 0,5%).

"Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на две-три недели позже, чем случаи и госпитализации. Сейчас смертность в стране растет, и ожидается, что она будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель", – отметил Ляшко.

В то же время подчеркнул, что, по данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень смертности от COVID-19 в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании.

Добавим: за последние сутки в стране подтвердили 282 летальных случая в результате осложнений коронавируса. Больше всего умерло жителей Днепропетровщины (+26), Киева (+20), Львовщины и Полтавщины (по +17). Общее число смертей достигло 104 106.

Лидером по приросту больных (почти 35 тыс. за сутки ) накануне стала столица – 4538, также много случаев обнаружили в Одесской области – 3587 и Днепропетровской – 2712. При этом 29 254 украинца узнали о выздоровлении от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, для амбулаторного лечения больных коронавирусом в Украине одобрили препарат "Паксловид", который разработала фармкомпания Pfizer. Его прежде всего будут назначать пациентам с COVID-19, которые находятся в группе риска.