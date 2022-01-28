Медики назвали четыре основных симптома Омикрона у детей: почти не отличаются от обыкновенной простуды

Симптомы штамма коронавируса Омикрон у детей и подростков практически не отличаются от симптомов обычной простуды. Самые распространенные из них – это кашель, насморк, повышение температуры и боль в горле.

Об этом рассказала Элена Боццола, национальный секретарь Итальянского общества педиатрии и медицинский директор педиатрического отделения больницы Бамбино Джезу в Риме в интервью изданию LaRepubblica. Она отметила, что нельзя терять бдительность – часто во время заболевания могут поражаться верхние дыхательные пути на уровне гортани, что может привести к долговременным осложнениям у ребенка.

Боццола отметила, что если симптомы сохраняются и есть сомнения, нужно сделать тест на коронавирус, а лучше – проконсультироваться с педиатром. По словам эксперта, в большинстве случаев симптомы у ребенка при Омикроне слабо выражены, а некоторые и вовсе переносят его бессимптомно.

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Чтобы сбить температуру или снять головную боль, можно дать ребенку Парацетамол или Ибупрофен. Однако, не стоит принимать антибиотики – как и для взрослых, они бесполезны для лечения COVID-19, сказала доктор. При медикаментозном и домашнем лечении симптомы должны исчезнуть в течение нескольких дней.

При этом особое внимание стоит обратить, если у ребенка есть сопутствующие заболевания –в этих случаях лучше проконсультироваться с педиатром.

Боцолла подчеркнула: возможные осложнения коронавирусной инфекции чаще всего встречаются у людей, который не сделали прививку против COVID-19. То же самое, по ее словам, касается и детей.

"Вакцинация даже у детей младшего возраста от 5 до 11 лет и сниженной дозой Pfizer/BionTech защищает от риска госпитализации и самых тяжелых форм коронавируса", – отметила педиатр.

Она добавила, что самым серьезным осложнением у детей может быть синдром мультисистемного воспаления, который поражает одновременно несколько систем организма и может привести к госпитализации в 70% случаев.

"Он может вызывать случаи миокардита, в него могут вовлекаться почки и даже легкие, что приводит к дыхательной недостаточности и необходимости лечения в условиях интенсивной терапии", – подчеркнула эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, клинические симптомы коронавируса и ЛОР-заболеваний у детей похожи между собой и их трудно отличить. Поэтому необходимо сделать тест на антиген и ПЦР, сообщил инфекционист, медицинский директор Мариупольской городской больницы №4 Андрей Серветник.