На 33% заразнее, чем Омикрон: что известно о варианте ВА.2, который стремительно распространяется в Европе

Ученые выяснили, что вариант коронавируса BA.2, который распространяется в европейских странах, может быть на 33% заразнее, чем Омикрон. Кроме того, он способен сильнее уклонятся от антител, которые присутствуют у вакцинированных пациентов или тех, кто недавно переболел COVID-19.

Об этом говорится в исследовании ученых из Копенгагенского университета, проведенного среди более чем 8500 датских семей, передает издание La Reppublica. Результаты показали, что BA.2, который является подвариантом Омикрона, имеет более высокую заразность, чем сам Омикрон, среди невакцинированных людей. В то же время, как утверждают ученые, он не несет большего риска госпитализации и смертности.

Как говорят специалисты, высокая передаваемость вируса среди тех пациентов, которые не получили ни одной прививки против коронавируса, может привести к большему количеству инфекций, особенно среди детей и тех людей, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться.

Видео дня

В то же время вирусолог Джесси Блум из Исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле отметил, что антитела, которые иммунная система вырабатывает в ответ на Омикрон, должны "работать" и против BА.2.

Издание сообщает, что новый подвариант Омикрона зафиксировали уже в девяти регионах Италии – в Лигурии, Ломбардии, Пьемонте, Фриули-Венеции-Джулии, Тоскане, Эмилия-Романье, Лацио, Кампании и Сицилии. Кроме того, в Британии на ВА.2 приходится 9% всех зарегистрированных случаев, в США – 8%, в Израиле – 11%. Кроме того, новый вариант стал преобладающим в Дании.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что неизвестно, где впервые появился BA.2, однако с середины ноября 2021 года 40 стран заявили о более чем 8000 случаев этого подштамма. Его зафиксировали также на Филиппинах, в Индии, Швеции, Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что в настоящее время существует четыре варианта штамма коронавируса Омикрон. С момента появления в конце 2021 года он развился в несколько линий.