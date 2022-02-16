'Не могу даже поднять руку': британка почти год борется с последствиями COVID-19

32-летняя жительница Британии Жасмин Хейер почти год борется с последствиями коронавирусной инфекции. Заразилась женщина в марте 2021 года и прогнозов по ее выздоровлению все еще нет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. Женщина жила в Лондоне, где училась на учителя йоги.

Однако в марте 2021 года она подхватила COVID-19 и с тех пор ее жизнь разделилась на до и после. Жасмин пришлось вернуться в родительский дом в Бигглсуэйд (Бедфордшир) и до сих пор она не может даже заправить постель, не задыхаясь, поэтому даже не знает, сможет ли когда-нибудь вылечиться. Но она отчаянно в это верит.

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Хейер начала вести блог о своей истории, и с ней связались сотни людей, у которых наблюдались похожие симптомы. Она также является консультантом пациентов в крупнейшем на сегодняшний день в мире длительном исследовании, целью которого является улучшение диагностики коронавируса и лечения болезни.

"У меня выбило почву из-под ног, как и у многих других с длительным COVID. У меня был большой кризис идентичности. Мне нужно найти себя заново. Я даже не могу поднять левую руку, не говоря уже о том, чтобы быть тренером по йоге, и это терзает мне сердце", – рассказала Жасмин.

В течение девяти месяцев врачи говорили, что тревога была причиной ее симптомов, среди которых было стеснение в груди, боль в сердце, одышка, усталость и учащенное сердцебиение.

Она знала, что они были неправы, поэтому разработала свой собственный трекер симптомов, который помог понять, что ее триггеры это наклоны, ходьба и разговоры с отсроченным воздействием на ее легкие.

Состояние здоровья Хейер стало улучшаться только тогда, когда она начала лечение в Королевской больнице Бромптон в Лондоне. Врачи медучреждения обнаружили множество проблем со здоровьем. Уровень кислорода в ее легких составлял 53%, такой же, как у пациента с заболеванием легких, ей также поставили диагноз "посткоронавирусное воспаление сердца", которого раньше не заметили.

Кроме того, медики обнаружили небольшие сгустки крови в ее легких. С тех пор, как британка начала принимать разжижающие кровь лекарства, тромбы рассосались, но у нее все еще наблюдается аномальный приток крови и кислорода к легким.

Напомним, врачи в клинике Кливленда (США) назвали семь симптомов, на которые пациенты часто не обращают внимание, а они являются признаками затяжного коронавируса. Среди них сильная усталость, головные боли и мигрень.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Турции Музаффер Каясан может быть рекордсменом по продолжительности периода заражения среди всех пациентов с COVID-19 в стране. С 2020 года 56-летний мужчина 78 раз имел положительный результат на коронавирусную инфекцию.

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