Переболевшие COVID-19 чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний: результаты исследования

Перенесенное заболевание COVID-19 повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других подобных проблем несколько выше, чем у людей, которые не болели.

К таким результатам пришли исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет Daily Mail. Они проанализировали данные более чем 11 млн человек и опубликовали свою работу в журнале Nature.

Отмечается, что повышенный риск наблюдался у людей, независимо от степени тяжести их инфекции, хотя у тех, кто тяжело перенес болезнь, он был выше, чем у пациентов с легкой формой.

В связи этим ученые призвали особое внимание при уходе за людьми, которые переболели COVID-19, уделять именно этой системе организма.

Видео дня

В ходе исследования было обнаружено, что заболевание коронавирусом чаще всего приводило к болезням сердца и фибрилляции предсердий – когда человек страдает от учащенного сердцебиения, которое может вызвать свертывание крови.

"Риски проявлялись независимо от возраста, расы, пола и других факторов, включая ожирение, гипертонию, диабет, хронические заболевания почек и гиперлипидемию. А также у людей без каких-либо болезней до воздействия COVID-19", – пишут исследователи.

Они предупредили, что правительства и системы здравоохранения во всем мире должны быть готовы к тому, что пандемия COVID-19 может внести значительный вклад в увеличение бремени сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в структуре причин смерти граждан Украины COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Окончательные оценки смертности можно будет дать только после завершения пандемии;

коронавирус может легко проникать в мозг человека наименее защищенным путем – через нос. Это грозит неврологическими симптомами, такими как проблемы с мышлением и памятью, что, в свою очередь, объясняет, почему некоторые люди страдают от так называемого длительного COVID-19.