Почему при заражении COVID-19 пропадает обоняние и как быстрее восстановиться: исследователи дали ответ

Утрата или изменение обоняния является распространенным симптомом COVID-19. И хотя у большинства людей оно восстанавливается в течение нескольких недель, у многих больных коронавирусом могут возникнуть долгосрочные расстройства запаха. Ученые исследовали, что восстановить ощущение поможет тренировка обоняния, а также витамин А.

Для того чтобы выяснить, насколько распространенными могут быть нарушения обоняния, ученые из Каролинского института в Стокгольме провели исследование. Они протестовали 100 человек, которые потеряли это чувство во время первой волны пандемии.

Исследователи выяснили, что через 18 месяцев после выздоровления у 5% людей обоняние вообще не восстановилось. Треть имела пониженную способность распознавать запахи, и почти половина жаловалась на паросмию, при которой уродуется запах.

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Потеря обоняния или вкуса не являются необычными симптомами для людей, страдающих респираторными заболеваниями, такими как простуда и грипп. Отчасти это связано с тем, что отек горла и носа может нарушить обонятельные и вкусовые рецепторы. Но иногда вирусы могут повреждать мелкие нервы в носовом проходе, резко снижая чувствительность даже после того, как вирус покинул тело.

По мере восстановления этих нервов они "возвращаются к работе" с разной скоростью, что приводит к искривлению обоняния. Поэтому у некоторых пациентов могут уйти годы, чтобы полностью восстановить свои ощущения.

Как пишет Daily Mail, профессор Карл Филпотт, эксперт по потере обоняния и вкуса в Медицинской школе Нориджа, говорит, что симптомы, которые он видит у пациентов с коронавирусом, почти идентичны симптомам, выявленным у пациентов до пандемии. Однако масштабы заражения COVID-19 настолько велики, что эта проблема стала более заметной.

"Ежемесячно ко мне по-прежнему направляют несколько сотен новых пациентов, и все они борются с проблемами потери обоняния и вкуса. Большинство этих пациентов заразились COVID-19 до того, как появились вакцины, что говорит о том, что прививки могут снижать уровень потери обоняния и вкуса, но это также признак того, сколько людей пострадало", – говорит Филпотт.

Помочь восстановить ощущение может так называемая тренировка обоняния. Исследование, проведенное в США с участием 140 человек, которые в результате заражения коронавирусом потеряли обоняние, показало, что вдыхание по крайней мере четырех различных запахов дважды в день в течение двух месяцев может улучшить чувство. Однако эксперты говорят, что для значительного количества их пациентов такая терапия запахами неэффективна, поэтому эта проблема нуждается в новых методах лечения.

"Люди не понимают, насколько изнурительной может быть потеря обоняния и вкуса. Неспособность насладиться пищей резко влияет на отношения и социальную жизнь больных. Тренировки обоняния работает не для всех, поэтому нам нужно что-то еще, чтобы помочь пациентам, которые впадают в депрессию, что не так уж изредка", – отметил Филпотт.

Некоторые врачи также изучают, могут ли капли для носа с витамином А помочь восстановить обоняние. Исследование, опубликованное в Science, показало, что регулярный прием лекарства в течение восьми недель ускорил возвращение ощущений 14% участников.

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