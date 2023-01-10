Профессор Волоха: в Украину пришел опасный грипп, как уберечься. Интервью

В настоящее время в Украине циркулирует достаточно опасный сезонный грипп. Он проявляет себя "некрасиво", вызывая крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых людей, но и для детей. Поэтому уже сейчас стоит привиться от сезонного гриппа, который уже через две недели после укола обеспечит необходимую защиту.

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Из-за войны украинцы забыли о коронавирусе, но он о нас не забыл и до сих пор представляет большую угрозу для здоровья и жизни. На сегодняшний день в нашей стране преобладает штамм Омикрон COVID-19. Он не столь опасен, как его предшественник, штамм Дельта, но все же прививка двойной вакциной от этих двух штаммов очень рекомендована. Украинцам не стоит откладывать ни с прививкой от гриппа, ни с бустерной дозой вакцины от COVID-19. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

– Насколько сезонный грипп, который сейчас циркулирует в Украине, является серьезным заболеванием? Есть сообщения о смерти человека из-за осложнений от гриппа в Винницкой области. Насколько этот грипп более опасен, чем коронавирус?

– Грипп является очень серьезной инфекцией. Она характеризуется осложнениями с поражением разных органов и систем. Наиболее частое и самое грозное осложнение – это тяжелая пневмония, воспаление легких. И от этого действительно можно умереть.

Кроме того, грипп вызывает обострение всех других хронических заболеваний, прежде всего, у людей пожилого возраста. Грипп дает такое осложнение, как миокардит, воспаление сердечной мышцы. Мы встречали смертельные случаи среди детей от такого осложнения. Поэтому это может быть очень опасной и очень угрожающей инфекцией.

В этом году грипп действительно проявляет себя довольно некрасиво. Поэтому я бы советовала привиться от гриппа тем, кто еще не сделал этого.

Из-за пандемии коронавируса несколько лет подряд мы были ограничены в контактах, поэтому и грипп не был столь чрезвычайно актуален. В этом году контактов больше, и мы имеем достаточно тревожную ситуацию по этой инфекции.

Что касается заболеваемости COVID-19, если сравнивать с гриппом, то сейчас мы имеем дело со штаммом Омикрон. Я не могу сказать, что это более легкий вариант. Да, он немного легче, чем штамм Дельта, но и Омикрон может давать тяжелые осложнения.

Поэтому однозначно мы не должны расслабляться ни в отношении гриппа, ни в отношении COVID-19. Все должны быть привиты и защищены – и против гриппа, и против коронавируса.

– А не поздно ли сейчас, в январе, делать прививки от сезонного гриппа?

– Не поздно и в январе. Действительно, пик заболеваемости приходится на январь-февраль, но еще и февраль будет очень актуален. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается именно в феврале. Люди, которые сейчас сделают прививку, через две недели будут иметь достаточный уровень защиты и будут защищены еще в феврале, и еще в марте, когда мы также традиционно имеем немалое количество случаев заболеваемости.

Поэтому однозначно не поздно. Можно прививаться сейчас, это действительно очень важно.

– А в отношении прививок от COVID- 19 – из-за войны украинцы несколько забыли об этом.

– Да, к сожалению, забыли об этой актуальной инфекции. Но она нас не забыла, она нас не оставляет. Вы видите, что ситуация в мире с COVID-19 сейчас гораздо тревожнее. Но сегодня мы имеем двойную вакцину, которая защищает и от штамма Омикрон, и от предыдущего штамма. У нас достаточное количество этой вакцины. Поэтому я всем советовала бы обратить внимание на защиту от COVID-19. Тем более что есть доступ к двойной вакцине – Comirnaty производства Pfizer, которая защищает от двух штаммов вируса.

Для бустерной вакцинации мы получили достаточное количество вакцины. Она защищает, в частности, и от штамма Омикрон.